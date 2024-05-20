Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Galatasaray'da Hakim Ziyech sarı kart cezası aldığı için Konyaspor maçında oynamayacak

Galatasaray'da Hakim Ziyech sarı kart cezası aldığı için Konyaspor maçında oynamayacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
20 May 2024 16:53 - Güncelleme : 20 May 2024 17:09
Galatasaray&#039;da Hakim Ziyech sarı kart cezası aldığı için Konyaspor maçında oynamayacak

Taraftarlar tarafından Galatasaray sarı kart cezalıları merak ediliyor. Ayrıca Konyaspor maçında hangi futbolcuların olmayacağı da araştırılan konular arasında yer alıyor. Detaylar, haberimizde...

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından şampiyonluk yarışı Trendyol Süper Lig'in son haftasına kaldı.

Galatasaray son haftada Konyaspor deplasmanına çıkacak. 

Şampiyonluğun belirleneceği maçta sarı kart cezası alan ve olmayacak olan oyuncular taraftarlar tarafından merak ediliyor.

Galatasaray'da Hakim Ziyech sarı kart cezası aldığı için Konyaspor maçında oynamayacak - 1. Resim

Fenerbahçe derbisinde 59. dakikada sarı kart gören sarı-kırmızılı oyuncu Hakim Ziyech Konyaspor derbisinde yer almayacak.

Galatasaray - Konyaspor maçı 26 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. 

Karşılaşma beIN Sports ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray'da Hakim Ziyech sarı kart cezası aldığı için Konyaspor maçında oynamayacak - 2. Resim

Galatasaray'ın şampiyon olmak için Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u yendiği taktirde Konyaspor'u yenmesi veya berabere kalması gerekiyor.

Kaynak: TGRT HABER
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...