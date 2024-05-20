Galatasaray'da Hakim Ziyech sarı kart cezası aldığı için Konyaspor maçında oynamayacak

20 May 2024 16:53 - Güncelleme : 20 May 2024 17:09

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından şampiyonluk yarışı Trendyol Süper Lig'in son haftasına kaldı.

Galatasaray son haftada Konyaspor deplasmanına çıkacak.

Şampiyonluğun belirleneceği maçta sarı kart cezası alan ve olmayacak olan oyuncular taraftarlar tarafından merak ediliyor.

Fenerbahçe derbisinde 59. dakikada sarı kart gören sarı-kırmızılı oyuncu Hakim Ziyech Konyaspor derbisinde yer almayacak.

Galatasaray - Konyaspor maçı 26 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Karşılaşma beIN Sports ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray'ın şampiyon olmak için Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u yendiği taktirde Konyaspor'u yenmesi veya berabere kalması gerekiyor.