Galatasaray’da Mikautadze ve Gift Orban sürprizi! İki isimden biri kadroya dahil edilecek

19 Aralık 2024 00:45 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 00:49

Sezonun ilk yarısını namağlup kapatan Galatasaray’da şampiyonluk yarışı için kadro güçlendirme çalışmaları tam gaz devam ediyor. Bu kapsamda Fransa çıkartması yapan ekipte Georges Mikautadze ve Gift Orban’ın isimleri gündeme geldi.

Paulo Dybala​ menajerini Türkiye​ getiren ve anlaşmanın sağlandığı iddia edilen Galatasaray’da Fransa liginden iki isim daha gündeme geldi.

Sarı Kırmızılı ekip Lyon forması giyen Georges Mikautadze ve Gift Orban için Fransız kulübünün kapısını çaldı.

İddialara göre Lyon, iki isimle de anlaşmaları üzerine transferin gerçekleceğini Galatasaray​'a iletti.

GEORGES MİKAUTADZE KİMDİR?

2000 doğumlu Georges Mikautadze, Gürcistan milli takımının da santrafor.

Bu sezon çıktığı 15 maçta 4 gol 1 asistlik performans veren golcü daha fazla forma şansı bulmak için takımdan ayrılmayı düşünüyor.

GİFT ORBAN KİMDİR?

2002 doğumlu Nijarya doğumlu forvet oyuncu Orban da bu sezon beklediği forma şansı bulamıyor ve takımdan bu nedenle ayrılmak istiyor.