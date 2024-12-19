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Galatasaray’da Mikautadze ve Gift Orban sürprizi! İki isimden biri kadroya dahil edilecek

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
19 Aralık 2024 00:45 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 00:49
Galatasaray’da Mikautadze ve Gift Orban sürprizi! İki isimden biri kadroya dahil edilecek

Sezonun ilk yarısını namağlup kapatan Galatasaray’da şampiyonluk yarışı için kadro güçlendirme çalışmaları tam gaz devam ediyor. Bu kapsamda Fransa çıkartması yapan ekipte Georges Mikautadze ve Gift Orban’ın isimleri gündeme geldi.

Paulo Dybala​ menajerini Türkiye​ getiren ve anlaşmanın sağlandığı iddia edilen Galatasaray’da Fransa liginden iki isim daha gündeme geldi.

Sarı Kırmızılı ekip Lyon forması giyen Georges Mikautadze ve Gift Orban için Fransız kulübünün kapısını çaldı.

İddialara göre Lyon, iki isimle de anlaşmaları üzerine transferin gerçekleceğini Galatasaray​'a iletti.

Galatasaray’da Mikautadze ve Gift Orban sürprizi! İki isimden biri kadroya dahil edilecek - 1. Resim

GEORGES MİKAUTADZE KİMDİR?

2000 doğumlu Georges Mikautadze, Gürcistan milli takımının da santrafor.

Bu sezon çıktığı 15 maçta 4 gol 1 asistlik performans veren golcü daha fazla forma şansı bulmak için takımdan ayrılmayı düşünüyor.

Galatasaray’da Mikautadze ve Gift Orban sürprizi! İki isimden biri kadroya dahil edilecek - 2. Resim

GİFT ORBAN KİMDİR?

2002 doğumlu Nijarya doğumlu forvet oyuncu Orban da bu sezon beklediği forma şansı bulamıyor ve takımdan bu nedenle ayrılmak istiyor.

Sıkça Sorulan Sorular
41 puanla 1. sırada.

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Kaynak: TGRT Haber
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