Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, Bayern'den ayrılmak istemediğini açıkladı
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
21 May 2024 17:34 - Güncelleme : 21 May 2024 17:40
Galatasaray'dan rekor bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, kariyeriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sakatlıklarla boğuşan genç futbolcu, Alman devinden ayrılmak istemediğini açıkladı. Peki sözleşmesi ne zaman bitiyor? İşte detaylar...
30 milyon euro karşılığında Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, geleceği hakkında kararını verdi.
Boey, Bayern'de kalmayı ve kendini ispatlamayı hedefliyor.
Sakatlığı nedeniyle kadroya girmekte zorlandığını ancak pes etmeyeceğini söyledi.
Bayern Münih ile 2028 yılına kadar süren bir sözleşmeye sahip.
Florian Plettenberg'in haberine göre, Boey yeni sezonda tam formda kalarak takımda kalıcı olmayı planlıyor.
Genç oyuncu, sakatlığından sonra geri dönerek Bayern Münih'in başarısına katkı sağlamak istiyor.
Kaynak: TGRT Haber