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Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Diego Carlos çalımı! Transfer iddiaları peş peşe geliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
15 Ocak 2025 16:56 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 16:57
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Diego Carlos çalımı! Transfer iddiaları peş peşe geliyor

Transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Galatasaray’ın, Fenerbahçe’nin peşinde olduğu Diego Carlos ile ciddi ilgilendiği iddia edildi.

Süper Lig’de transfer​ sezonun gelmesiyle birlikte yeni haberler de gelmeye devam ediyor. Galatasaray​, Fenerbahçe​, Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan futbolcularla ilgili haberler peş peşe geliyor.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Diego Carlos çalımı! Transfer iddiaları peş peşe geliyor - 1. Resim

GALATASARAY’DAN FENERBAHÇE’YE DİEGO CARLOS ÇALIMI

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Sarı lacivertli ekibin de gündeminde yer alan Diego Carlos’u radarına aldığı öğrenildi.

Sarı-kırmızılı yönetim transfer için Aston Villa​ ile görüşmelere başladı.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Diego Carlos çalımı! Transfer iddiaları peş peşe geliyor - 2. Resim

DİEGO CARLOS KİMDİR?

Diego Carlos 15 Mart 1993 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.

Tecrübeli oyuncu Estoril, Porto, Nantes, Sevilla ve Aston Villa'da forma giydi.

Carlos, 1.85 cm boyunda ve defans hattında görev alıyor.

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Kaynak: TGRT Haber
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