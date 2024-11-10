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Galatasaray’dan Icardi sakatlığıyla ilgili son dakika açıklaması

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
10 Kasım 2024 11:13 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 11:22
Galatasaray’dan Icardi sakatlığıyla ilgili son dakika açıklaması

Galatasaray’ın sevilen futbolcusu Icardi, Tottenham ile oynanan maçın 82. Dakikasında sahadan sedye ile çıkmıştı. Galatasaray’dan Icardi’nin durumuyla ilgili son dakika açıklaması geldi.

Galatasaray’da Icardi’nin sakatlığı Tottenham​ galibiyetinin üzerine gölge düşürdü.

Çapraz bağında yırtık ve menüsküs hasarı tespit edilen Arjantinli oyuncu sezonu kapattı.

Galatasaray’dan Icardi sakatlığıyla ilgili son dakika açıklaması - 1. Resim

ICARDI SON DAKİKA GALATASARAY

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "UEFA Avrupa Ligi’nin dördüncü haftasındaki Tottenham karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Mauro Icardi’nin sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun ameliyat öncesi rehabilitasyonuna başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray’dan Icardi sakatlığıyla ilgili son dakika açıklaması - 2. Resim

ICARDI SEZONU KAPATTI MI?

Tıbbi raporlara göre, spor yapan bireylerin bu aktivitelere yeniden başlamaları genellikle 7 ile 9 ay arasında bir süreyi bulabiliyor.

Öğrenilen son bilgilere göre sarı-kırmızılı takımda Icardi sezonu bu şekilde kapatmış oldu.

Galatasaray’dan Icardi sakatlığıyla ilgili son dakika açıklaması - 3. Resim

ICARDI GİDECEK Mİ?

PSG'den 10 milyon Euro bonservisle alınan 31 yaşındaki golcünün kontratı 2025-26 sezonu sonuna kadar devam ediyor.

Yıllık 10 milyon Euro kazanan futbolcu, Galatasaray kariyerinde 3. sezonunu geçirirken 85 maçın 76'sında ilk 11'deydi ve 59 kez gol sevinci yaşadı.

Sıkça Sorulan Sorular
Tedavi sürecinin 7-9 ay sürmesi bekleniyor

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Kaynak: TGRT Haber
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