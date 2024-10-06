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Galatasaray'ın 2024-2025 sezonunda kaçıncı haftayı bay geçeceği belli oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
06 Ekim 2024 20:45 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 21:00
Galatasaray&#039;ın 2024-2025 sezonunda kaçıncı haftayı bay geçeceği belli oldu

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın kaçıncı hafta bay geçeceği taraftarlar tarafından merak ediliyor. TFF'nin açıkladığı bilgilere göre sarı-kırmızılar kritik derbinin ardından 11. haftayı bay geçecek.

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bay haftaları gerçekleştirildi.

Galatasaray'ın ise kaçıncı haftayı bay geçeceği merak ediliyor.

Galatasaray'ın 2024-2025 sezonunda kaçıncı haftayı bay geçeceği belli oldu - 1. Resim

GALATASARAY KAÇINCI HAFTA BAY GEÇECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre Süper Lig 2024-2025 sezonunun 11. haftasını Galatasaray bay geçecek.

Sarı-kırmızılılar 10. haftada ise kendi evinde Beşiktaş ile derbi maçına çıkacak.

TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Galatasaray'ın Süper Lig'in ilk yarısındaki fikstürü şöyle:

  • 1. Hafta: Galatasaray - Atakaş Hatayspor
  • 2. Hafta: Konyaspor-  Galatasaray 
  • 3. Hafta: Galatasaray - Gaziantep FK
  • 4. Hafta: Adana Demirspor - Galatasaray
  • 5. Hafta: Galatasaray - Çaykur Rizespor
  • 6. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray
  • 7. Hafta: Galatasaray - Kasımpaşa
  • 8. Hafta: Galatasaray - Alanyaspor
  • 9. Hafta: Antalyaspor - Galatasaray
  • 10. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş
  • 11. Hafta: BAY
  • 12. Hafta: Galatasaray - Samsunspor
  • 13. Hafta: Bodrum FK - Galatasaray 
  • 14. Hafta: Galatasaray - Eyüpspor
  • 15. Hafta: Sivasspor - Galatasaray
  • 16. Hafta: Galatasaray - Trabzonspor
  • 17. Hafta: Kayserispor - Galatasaray 
  • 18. Hafta: Galatasaray - Göztepe
  • 19. Hafta: RAMS Başakşehir - Galatasaray

Galatasaray'ın 2024-2025 sezonunda kaçıncı haftayı bay geçeceği belli oldu - 2. Resim

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN?

Galatasaray ve Beşiktaş derbisi 28 Ekim saat 20.00'da RAMS Park'ta oynanacak.

Sarı-kırmızılılar en son Beşiktaş ile Süper Kupa mücadelesi kapsamında karşı karşıya gelmişti.

Siyah-beyazlılar rakibini 5-0'lık bir üstünlük ile mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi olmuştu.

Kaynak: TGRT Haber

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