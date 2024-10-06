Galatasaray'ın 2024-2025 sezonunda kaçıncı haftayı bay geçeceği belli oldu

06 Ekim 2024 20:45 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 21:00

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın kaçıncı hafta bay geçeceği taraftarlar tarafından merak ediliyor. TFF'nin açıkladığı bilgilere göre sarı-kırmızılar kritik derbinin ardından 11. haftayı bay geçecek.

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bay haftaları gerçekleştirildi.

Galatasaray'ın ise kaçıncı haftayı bay geçeceği merak ediliyor.

GALATASARAY KAÇINCI HAFTA BAY GEÇECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre Süper Lig 2024-2025 sezonunun 11. haftasını Galatasaray bay geçecek.

Sarı-kırmızılılar 10. haftada ise kendi evinde Beşiktaş ile derbi maçına çıkacak.

TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Galatasaray'ın Süper Lig'in ilk yarısındaki fikstürü şöyle:

1. Hafta: Galatasaray - Atakaş Hatayspor

2. Hafta: Konyaspor- Galatasaray

3. Hafta: Galatasaray - Gaziantep FK

4. Hafta: Adana Demirspor - Galatasaray

5. Hafta: Galatasaray - Çaykur Rizespor

6. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray

7. Hafta: Galatasaray - Kasımpaşa

8. Hafta: Galatasaray - Alanyaspor

9. Hafta: Antalyaspor - Galatasaray

10. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş

11. Hafta: BAY

12. Hafta: Galatasaray - Samsunspor

13. Hafta: Bodrum FK - Galatasaray

14. Hafta: Galatasaray - Eyüpspor

15. Hafta: Sivasspor - Galatasaray

16. Hafta: Galatasaray - Trabzonspor

17. Hafta: Kayserispor - Galatasaray

18. Hafta: Galatasaray - Göztepe

19. Hafta: RAMS Başakşehir - Galatasaray

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN?

Galatasaray ve Beşiktaş derbisi 28 Ekim saat 20.00'da RAMS Park'ta oynanacak.

Sarı-kırmızılılar en son Beşiktaş ile Süper Kupa mücadelesi kapsamında karşı karşıya gelmişti.

Siyah-beyazlılar rakibini 5-0'lık bir üstünlük ile mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi olmuştu.