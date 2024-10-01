Galatasaray’ın Avrupa maçı 3 Ekim Perşembe günü oynanacak

01 Ekim 2024 16:43 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 16:49

Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, RFS ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde maçlar 3 Ekim günü oynanacak. Müsabakayı izlemek isteyenler için hangi kanalda yayınlanacağı da netleşti.

X'te Avrupa'da en çok takipçisi olan 10 takım belli oldu: Listede iki Türk ekibi var!

X'te Avrupa'da en çok takipçisi olan 10 takım belli oldu: Listede iki Türk ekibi var!

UEFA Avrupa Ligi​'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş​, Galatasaray​, Fenerbahçe​'nin müsabakaları yakından takip edilirken günün takvimi de belli oldu.

Açıklanan takvime göre GS Avrupa maçının saati ve kanalı belli oldu.

GALATASARAY'IN AVRUPA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Avrupa Ligi'nde mücadele eden sarı kırmızılı ekip 3 Ekim Perşembe günü 19.45'te RFS ile karşılaşacak. GS Avrupa maç takvimi şöyle:

3 Ekim

RFS - Galatasaray

23 Ekim

Galatasaray - Elfsborg

7 Kasım

Galatasaray - Tottenham

29 Kasım

Alkmaar - Galatasaray

12 Aralık

Malmö - Galatasaray

21 Ocak

Galatasaray - D.Kiev

30 Ocak

Ajax - Galatasaray

GALATASARAY - RFS MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Perşembe günü oynanacak olan karşılaşma Daugava Stadı’nda oynanacak ve TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Müsabakayı canlı olarak izlemek isteyenler TRT 1 kanalında anlık olarak izleyebilecek.

BUGÜN GALATASARAY MAÇI VAR MI 2 EKİM?

1 Ekim Salı günü sarı kırmızılı ekibin herhangi bir karşılaşması bulunmuyor. Takım, 3 Ekim günü Avrupa'da mücadele edecek.