Galatasaray’ın Avrupa maçı 3 Ekim Perşembe günü oynanacak
Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, RFS ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde maçlar 3 Ekim günü oynanacak. Müsabakayı izlemek isteyenler için hangi kanalda yayınlanacağı da netleşti.
UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe'nin müsabakaları yakından takip edilirken günün takvimi de belli oldu.
Açıklanan takvime göre GS Avrupa maçının saati ve kanalı belli oldu.
GALATASARAY'IN AVRUPA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
Avrupa Ligi'nde mücadele eden sarı kırmızılı ekip 3 Ekim Perşembe günü 19.45'te RFS ile karşılaşacak. GS Avrupa maç takvimi şöyle:
3 Ekim
RFS - Galatasaray
23 Ekim
Galatasaray - Elfsborg
7 Kasım
Galatasaray - Tottenham
29 Kasım
Alkmaar - Galatasaray
12 Aralık
Malmö - Galatasaray
21 Ocak
Galatasaray - D.Kiev
30 Ocak
Ajax - Galatasaray
GALATASARAY - RFS MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?
Perşembe günü oynanacak olan karşılaşma Daugava Stadı’nda oynanacak ve TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Müsabakayı canlı olarak izlemek isteyenler TRT 1 kanalında anlık olarak izleyebilecek.
BUGÜN GALATASARAY MAÇI VAR MI 2 EKİM?
1 Ekim Salı günü sarı kırmızılı ekibin herhangi bir karşılaşması bulunmuyor. Takım, 3 Ekim günü Avrupa'da mücadele edecek.