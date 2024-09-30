Galatasaray'ın Avrupa Maçı 3 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

30 Eylül 2024 11:03 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 11:37

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden temsilcilerimizden Galatasaray bu hafta ikinci maçına çıkacak. Karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kala Galatasaray'ın Avrupa maçı ne zaman sorusu gündeme geldi.

UEFA Avrupa Ligi​'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray​, Beşiktaş​ ve Fenerbahçe​ bu hafta ikinci maçlarına çıkacak. Karşılaşmaların başlamasına sayılı günler kala taraftarlar tarafından Galatasaray'ın Avrupa maçı ne zaman sorusu sorulmaya başlandı. GALATASARAY'IN AVRUPA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi kapsamında 3 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te Letonya ekibi Rigas FS ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Galatasaray-Rigas FS karşılaşması TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. TRT1'in frekans bilgileri ise şöyle: Uydu: TÜRKSAT 4A

TÜRKSAT 4A Frekans: 11958

11958 Polarizasyon: V

V Sembol Oranı: 30000

30000 FEC: 5/6 GALATASARAY VE RİGAS FS AVRUPA LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA? Galatasaray, PAOK karşılaşmasını 3-1 kazandığı için UEFA Avrupa Ligi'nde 5. sırada yer alıyor. Rigas FS ise 26 Eylül Perşembe günü FCSB ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 4-1 kaybeden Rigas FS UEFA Avrupa Ligi'nde 33. sıraya yerleşti. İlgili Haberler Galatasaray'ın rakibi 1962 yılında Rigas FS Letonya'nın Riga şehrinde kuruldu