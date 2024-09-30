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Galatasaray'ın Avrupa Maçı 3 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
30 Eylül 2024 11:03 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 11:37
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Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden temsilcilerimizden Galatasaray bu hafta ikinci maçına çıkacak. Karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kala Galatasaray'ın Avrupa maçı ne zaman sorusu gündeme geldi.

UEFA Avrupa Ligi​'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray​, Beşiktaş​ ve Fenerbahçe​ bu hafta ikinci maçlarına çıkacak.

Karşılaşmaların başlamasına sayılı günler kala taraftarlar tarafından Galatasaray'ın Avrupa maçı ne zaman sorusu sorulmaya başlandı.

Galatasaray'ın Avrupa Maçı 3 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak - 1. Resim

GALATASARAY'IN AVRUPA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi kapsamında 3 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te Letonya ekibi Rigas FS ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Galatasaray-Rigas FS karşılaşması TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

TRT1'in frekans bilgileri ise şöyle:

  • Uydu: TÜRKSAT 4A
  • Frekans: 11958
  • Polarizasyon: V
  • Sembol Oranı: 30000
  • FEC: 5/6

Galatasaray'ın Avrupa Maçı 3 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak - 2. Resim

GALATASARAY VE RİGAS FS AVRUPA LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?

Galatasaray, PAOK karşılaşmasını 3-1 kazandığı için UEFA Avrupa Ligi'nde 5. sırada yer alıyor.

Rigas FS ise 26 Eylül Perşembe günü FCSB ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı 4-1 kaybeden Rigas FS UEFA Avrupa Ligi'nde 33. sıraya yerleşti.

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Kaynak: TGRT HABER
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Selim30 Eylül 2024 11:51

Asya maçı heyecanı var artık herkesin kafasında gol atalım diye can atacağız

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