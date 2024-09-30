Galatasaray'ın Avrupa Maçı 3 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden temsilcilerimizden Galatasaray bu hafta ikinci maçına çıkacak. Karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kala Galatasaray'ın Avrupa maçı ne zaman sorusu gündeme geldi.
UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe bu hafta ikinci maçlarına çıkacak.
Karşılaşmaların başlamasına sayılı günler kala taraftarlar tarafından Galatasaray'ın Avrupa maçı ne zaman sorusu sorulmaya başlandı.
GALATASARAY'IN AVRUPA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi kapsamında 3 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te Letonya ekibi Rigas FS ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Galatasaray-Rigas FS karşılaşması TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.
TRT1'in frekans bilgileri ise şöyle:
- Uydu: TÜRKSAT 4A
- Frekans: 11958
- Polarizasyon: V
- Sembol Oranı: 30000
- FEC: 5/6
GALATASARAY VE RİGAS FS AVRUPA LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?
Galatasaray, PAOK karşılaşmasını 3-1 kazandığı için UEFA Avrupa Ligi'nde 5. sırada yer alıyor.
Rigas FS ise 26 Eylül Perşembe günü FCSB ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı 4-1 kaybeden Rigas FS UEFA Avrupa Ligi'nde 33. sıraya yerleşti.
Asya maçı heyecanı var artık herkesin kafasında gol atalım diye can atacağız