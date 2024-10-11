Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo ne zaman futbolu bırakacağını açıkladı

11 Ekim 2024 15:31 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 15:55

Uzun yıllar boyunca Galatasaray'da forma giyen eski yıldız Felipe Melo, futbolu bırakacağı tarihi açıkladı. Yapılan açıklamanın ardından Felipe Melo futbolu bıraktı mı, nerede oynuyor, ne zaman bırakacak soruları gündeme geldi.

Galatasaray​'ın eski futbolcusu Felipe Melo yaptığı açıklamanın ardından gündeme geldi.

Fluminense​'de forma giyen eski yıldız, futbolu ne zaman bırakacağını açıkladı.

Yapılan açıklamanın ardından taraftarlar Felipe Melo futbolu bıraktı mı ne zaman bırakacak sorularının cevapları araştırılıyor.

FELİPE MELO FUTBOLU BIRAKTI MI?

Felipe Melo yaptığı açıklamada 2025 yılının sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.

41 yaşındaki Brezilyalı yıldız, önümüzdeki yaz ABD'de yapılacak olan FIFA Dünya Kulüper Kupası'nda oynayabilmek için mevcut takımı ile sözleşme yenilemek istediğini de belirtti.

FELİPE MELO HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Galatasaray'dan sonra 2015-2016 sezonunda Inter'e trasnfer olan Felipe Melo daha sonra Brezilya​ 1. Lig takımlarından Sociedade Esportiva Palmeiras'a gitti.

2021 yılına kadar burada forma giyen Felipe Melo günümüzde ise Fluminense Football Club'da oynuyor.

FELİPE MELO GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray'da toplam 154 maça çıkarak 12 bin 911 dakika süre alan Felipe Melo, 18 gol, 12 asist yaptı.

Bu karşılaşmalarda 53 sarı, 3 sarıdan-kırmızı ve 2 kırmızı kart gördü.