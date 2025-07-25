Galatasaray'ın ilgilendiği Donnarumma'nın sözleşme bitiş tarihi ve piyasa değeri! Boyu ve forma numarası dikkat çekti

Geçen sezon Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray'dan ayrılan Muslera sonrasında yeni kaleci arayışı başladı. Transfer sezonunda görüşmeler sürerken Donnarumma'nın adı Galatasaray ile anılıyor. Sosyal medyada Donnarumma transferi hakkında çeşitli iddialar ortaya atılıyor.

DONNARUMMA SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

14 Temmuz 2021'de başlayan sözleşmesinin bitiş tarihi 20 Haziran 2026 olarak belirlendi. 1,96 boya sahip olan kaleci İtalya

Castellammare di Stabia doğumlu.

14 Temmuz 2021 tarihinde İtalyan kulübü Milan’dan, Paris Saint-Germain’e transfer olan isim 1 Temmuz 2015’te Milan U19 takımından A takıma yani Milan’ın profesyonel kadrosuna yükselmişti. 1 Temmuz 2014’te Milan altyapısından Milan U19 takımına geçerek futbol kariyerinde ilerleme yaşamıştı.

DONNARUMMA'NIN PİYASA DEĞERİ VE FORMA NUMARASI

PSG'de forma giyen Donnarumma'nın adı Galatasaray ile anılmaya başlarken sosyal medyada taraftarlar takıma gelmesini istediklerine dair paylaşımlarda bulunuyor. Ligue 1'de yer alan PSG'de oynayan isim 25 Şubat 1999 doğumlu İtalyan futbolcudur. Güncel piyasa değeri: 40.00 mil. €. Paris Saint-Germain'de 1 numaralı forma ile sahaya çıkıyor.

DONNARUMMA BOYU KAÇ?

PSG'de adından söz ettirmeyi başaran Donnarumma'nın boyu 1,96 olurken 1999 doğumlu olması da taraftarın dikkatini çekti. Adından söz ettiren oyuncunun güncel milli takımı İtalya olurken son günlerde çıkan iddialar sonrasında Galatasaray'a gelmesi için taraftarlar paylaşımlar yapıyor.