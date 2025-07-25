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 | Sumru Tarhan

Galatasaray'ın ilgilendiği Donnarumma'nın sözleşme bitiş tarihi ve piyasa değeri! Boyu ve forma numarası dikkat çekti

Trendyol Süper Lig'de transfer dönemi devam ederken Galatasaray'ın Muslera sonrasın kaleci arayışı devam ediyor. Sarı kırmızılı ekibin ilgilendiği iddia edilen Donnarumma'nın sözleşme bitiş tarihi ve piyasa değeri gündeme taşındı. Donnarumma hangi takımda, aslen nereli soruları da futbolseverlerin aklının bir köşesinde yer aldı.

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Galatasaray'ın ilgilendiği Donnarumma'nın sözleşme bitiş tarihi ve piyasa değeri! Boyu ve forma numarası dikkat çekti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 14:42
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 14:42

Geçen sezon Süper Lig şampiyonu olan 'dan ayrılan sonrasında yeni kaleci arayışı başladı. sezonunda görüşmeler sürerken 'nın adı Galatasaray ile anılıyor. Sosyal medyada Donnarumma transferi hakkında çeşitli iddialar ortaya atılıyor.

DONNARUMMA SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

14 Temmuz 2021'de başlayan sözleşmesinin bitiş tarihi 20 Haziran 2026 olarak belirlendi. 1,96 boya sahip olan kaleci
Castellammare di Stabia doğumlu.

Galatasaray'ın ilgilendiği Donnarumma'nın sözleşme bitiş tarihi ve piyasa değeri! Boyu ve forma numarası dikkat çekti

14 Temmuz 2021 tarihinde İtalyan kulübü Milan’dan, Paris Saint-Germain’e transfer olan isim 1 Temmuz 2015’te Milan U19 takımından A takıma yani Milan’ın profesyonel kadrosuna yükselmişti. 1 Temmuz 2014’te Milan altyapısından Milan U19 takımına geçerek futbol kariyerinde ilerleme yaşamıştı.

Galatasaray'ın ilgilendiği Donnarumma'nın sözleşme bitiş tarihi ve piyasa değeri! Boyu ve forma numarası dikkat çekti

DONNARUMMA'NIN PİYASA DEĞERİ VE FORMA NUMARASI

'de forma giyen Donnarumma'nın adı Galatasaray ile anılmaya başlarken sosyal medyada taraftarlar takıma gelmesini istediklerine dair paylaşımlarda bulunuyor. Ligue 1'de yer alan PSG'de oynayan isim 25 Şubat 1999 doğumlu İtalyan futbolcudur. Güncel piyasa değeri: 40.00 mil. €. Paris Saint-Germain'de 1 numaralı forma ile sahaya çıkıyor.

Galatasaray'ın ilgilendiği Donnarumma'nın sözleşme bitiş tarihi ve piyasa değeri! Boyu ve forma numarası dikkat çekti

DONNARUMMA BOYU KAÇ?

PSG'de adından söz ettirmeyi başaran Donnarumma'nın boyu 1,96 olurken 1999 doğumlu olması da taraftarın dikkatini çekti. Adından söz ettiren oyuncunun güncel milli takımı İtalya olurken son günlerde çıkan iddialar sonrasında Galatasaray'a gelmesi için taraftarlar paylaşımlar yapıyor.

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#galatasaray
#transfer
#İtalya
#muslera
#psg
#Donnarumma
#Aktüel
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