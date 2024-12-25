Galatasaray’ın maçı ne zaman? Süper Lig’de ikinci yarı 3 Ocak’ta başlıyor

25 Aralık 2024 13:38 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 13:44

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Trendyol Süper Lig'de ilk yarı sona erdi. Galatasaray, ligde ikinci yarı Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Maçın tarihi ve oynanacağı stadyum netleşti.

Bu akşam maç var mı, yok mu? 24 Aralık Süper Lig'de devre arası dönemi

Bu akşam maç var mı, yok mu? 24 Aralık Süper Lig'de devre arası dönemi

Türkiye​ Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre Süper Lig​'de ilk yarı 17. hafta maçlarının tamamlanmasıyla sona erdi. Taraftarların yakından takip ettiği ligde Galatasaray​'ın maçının oynanacağı tarih de netleşti.

GALATASARAY'IN MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olan Galatasaray bu sezon da mücadelesine devam ediyor. 18. hafta 3 Ocak itibarıyla başlarken Galatasaray, ikinci yarıda ilk maçında 5 Ocak günü Göztepe ile çıkacak.

Müsabaka RAMS Park​'ta oynanacak.

SÜPER LİG İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

17. hafta maçlarının tamamlanmasının ardınan ligde ilk yarı sona ermişti. 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak maçlar ile ligde ikinci yarı ve 18. hafta başlatacak. 3 Ocak tarihine kadar ligde herhangi bir karşılaşma oynanmayacak.

SÜPER LİG'DE BU AKŞAM NEDEN MAÇ YOK?

Trendyol Süper Lig'de ilk yarı sona erdi. Ligde sezon arasına girilmesinden dolayı bu hafta maç yok. İkinci yarı 3 Ocak itibarıyla kaldığı yerden devam edecek.