Galatasaray'ın rakibi 2014 yılında Rigas FS Letonya'nın Riga şehrinde kuruldu

30 Eylül 2024 10:18 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 10:40

UEFA Avrupa Ligi mücadeleleri kapsamında bu hafta Galatasaray, Rigas FS ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına günler kala Rigas FS'nin hangi ülkenin takımı olduğu gündeme geldi.

Yeni formatta düzenlenen UEFA Avrupa Ligi​ mücadeleleri kapsamında temsilcimiz Galatasaray​ 3 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te Rigas FS deplasmanına çıkacak.

Karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kala taraftarlar tarafından Rigas FS'nin hangi ülkenin takımı olduğu merak edilmeye başlandı.

RİGAS FS HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Rigas FS, 2014 yılında Letonya​'nın Riga şehrinde FC Caramba ve Dinamo Riga'nın birleşmesiyle kuruldu.

Kulüp iç saha maçlarını Riga'da bulunan 8 bin 87 kişilik kapasiteye sahip Skonto Stadyumu'nda oynuyor.

Letonya'nın en üst ligi olan Virsliga'da 2016'dan beri oynayan kulüp kendi liginde 75 puan ile birinci sırada yer alıyor.

Rigas FS'nin 2 Letonya Virsliga kupası (2023, 2021) ve 2 Letonya Kupası (2021, 2019) bulunuyor.

Kulübün Transfermarkt verilerine göre güncel kadro değeri 9.40 milyon Euro olarak belirtiliyor.