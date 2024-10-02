Galatasaray'ın rakibi Rigas Skola, Letonya kulübu
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, RFS ile mücadele edecek. Karşılaşmaya kısa süre kala Rigas Skola hangi ülkenin takımı merak konusu oldu. Rigas Skola, daha önce de Avrupa'da Türk takımlarımızın rakibi olmuştu.
Tam adı Rīgas Futbola Skola olan RFS, Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi olacak.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde oynanacak olan karşılaşma 3 Ekim günü oynanacak.
RİGAS SKOLA HANGİ ÜLKENİN TAKIMI, NERENİN?
GS takımının rakibi olan Rigas Skola, Letonya takımıdır.
Virsliga'da mücadele eden takımın yaş ortalaması 26.5 ve güncel milli takım oyuncusu 8.
Renkleri mavi ve beyaz olan RFS, üst ligde oynamaya başladığından bu yana 2022 yazında LNK Sporta Parks'a taşınmasından önce 6 sene boyunca iç saha maçlarını Jānis Skredelis Stadyumu'nda oynadı.
GALATASARAY - RFS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Avrupa Ligi'nde oynanacak olan GS - Rigas Skola karşılaşması 3 Ekim Perşembe günü 19.45'te başlayacak.
Karşılaşmayı takip etmek isteyenler TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek. Galatasaray'ın Avrupa maç programı da belli oldu.
3 Ekim
RFS - Galatasaray
23 Ekim
Galatasaray - Elfsborg
7 Kasım
Galatasaray - Tottenham
29 Kasım
Alkmaar - Galatasaray
12 Aralık
Malmö - Galatasaray
21 Ocak
Galatasaray - D.Kiev
30 Ocak
Ajax - Galatasaray