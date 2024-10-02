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Galatasaray'ın rakibi Rigas Skola, Letonya kulübu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
02 Ekim 2024 09:51 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 09:55
Galatasaray&#039;ın rakibi Rigas Skola, Letonya kulübu

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, RFS ile mücadele edecek. Karşılaşmaya kısa süre kala Rigas Skola hangi ülkenin takımı merak konusu oldu. Rigas Skola, daha önce de Avrupa'da Türk takımlarımızın rakibi olmuştu.

Tam adı Rīgas Futbola Skola olan RFS, Avrupa Ligi​'nde Galatasaray​'ın rakibi olacak.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde oynanacak olan karşılaşma 3 Ekim günü oynanacak.

RİGAS SKOLA HANGİ ÜLKENİN TAKIMI, NERENİN?

GS takımının rakibi olan Rigas Skola, Letonya​ takımıdır.

Virsliga'da mücadele eden takımın yaş ortalaması 26.5 ve güncel milli takım oyuncusu 8.

Renkleri mavi ve beyaz olan RFS, üst ligde oynamaya başladığından bu yana 2022 yazında LNK Sporta Parks'a taşınmasından önce 6 sene boyunca iç saha maçlarını Jānis Skredelis Stadyumu'nda oynadı.

Galatasaray'ın rakibi Rigas Skola, 8 yıl önce kurulan Letonya kulübu - 1. Resim

GALATASARAY - RFS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avrupa Ligi'nde oynanacak olan GS - Rigas Skola karşılaşması 3 Ekim Perşembe günü 19.45'te başlayacak.

Karşılaşmayı takip etmek isteyenler TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek. Galatasaray'ın Avrupa maç programı da belli oldu. 

3 Ekim

RFS - Galatasaray

23 Ekim

Galatasaray - Elfsborg

Galatasaray'ın rakibi Rigas Skola, 8 yıl önce kurulan Letonya kulübu - 2. Resim

7 Kasım

Galatasaray - Tottenham

29 Kasım

Alkmaar - Galatasaray

12 Aralık

Malmö - Galatasaray

21 Ocak

Galatasaray - D.Kiev

30 Ocak

Ajax - Galatasaray

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Kaynak: TGRT Haber
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