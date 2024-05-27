Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında Emircan İğrek, Uzi, DJ Suat Ateşdağlı, Zara ve Edis sahne alacak

27 May 2024 16:51 - Güncelleme : 27 May 2024 17:05

Süper Lig'de 2023-2024 sezonu şampiyonu olan Galatasaray, kutlamalar için bugün taraftarı ile buluşuyor.

Saat 19.05'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlenecek olan kutlama kapsamında taraftarlar hangi sanatçıların çıkacağını araştırıyor.

Galatasaray Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamaya göre DJ Suat Ateşdağlı performansı, ışık, konfeti ve payro show ile drone gösterisi yapılacak.

Uzi, Zara, Edis gibi isimlerin yanı sıra Ali Cabbar şarkısının sahibi Emir Can İğrek'de sahnede olacak.

Galatasaray Wilfried Zaha transferi sırasında Fenerbahçe'ye gönderme yapmak için şarkıyı kullanmıştı.

Sarı-kırmızılıların şampiyonluk kutlamalarının 2024 Galatasaray YouTube, beIN Sports Haber kanallarından canlı olarak yayınlanacağı tahmin ediliyor.

Şampiyonun Gala Gecesi adlı etkinliğin biletleri ise Passo uygulaması ve resmi sitesi üzerinden satışa sunuluyor.

GS Logolu passolig kartı sahiplerinin satın alabildiği biletlerin fiyatları ise şu şekilde:

Doğu-Batı Vip Tribünler: 1.000 TL

Doğu-Batı Alt Tribünler: 500 TL

Doğu-Batı Üst Tribünler: 250 TL

Kuzey-Güney Kale Arkası: 150 TL