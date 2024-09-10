Galatasaray'ın transfer edeceği iddia edilen Carney Chukwuemeka, Chelsea'de oynuyor

10 Eylül 2024 16:47 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 16:59

Transfer sezonunun bitmesine sayılı günler kala Galatasaray yönetiminin İtalya ve İngiltere'ye gideceği ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların İngiltere durağının nedeninin Chelsea'de forma giyen Carney Chukwuemeka olduğu iddia edildi.

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre transfer sezonunun bitmesine sayılı günler kala Galatasaray yönetimi bugün İtalya ve İngiltere'ye gidiyor.

Sarı-kırmızılıların İtalya dışında İngiltere'den bir isimle de görüşme halinde olduğu iddia edildi.

İngiliz basınında bu ismin Chelsea'de forma giyen Carney Chukwuemeka olduğu belirtildi.

CARNEY CHUKWUEMEKA KİMDİR, HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Carney Chukwuemeka, Avusturya'nın Eisenstadt şehrinde 20 Ekim 2003 yılında dünyaya geldi.

Aston Villa altyapısında yetişen 20 yaşındaki genç futbolcu 2019-20 sezonunda Aston Villa U18 takımına trasnfer oldu.

2020-2021 yılında Aston Villa U23 takımına geçiş yapan Carney Chukwuemeka, bir sene sonra ise A takıma yükseldi.

4 Ağustos 2022 tarihinde Aston Villa'dan Chelsea'ye transfer oldu.

Geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla 12 maçta toplam 254 dakika süre alan genç yıldız 2 gol, 1 asist yaptı.

Sezon boyunca yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 25 maçı kaçıran Carney Chukwuemeka, sadece 2 sarı kart aldı.

Transfermarkt verilerine göre genç futbolcunun 15 milyon Euro bonservis bedeli bulunuyor.