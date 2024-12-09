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Galatasaray'ın transfer listesinde olan Raspadori hangi takımda? İstatistikleri ve mevkii

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
09 Aralık 2024 13:35 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 14:00
Galatasaray&#039;ın transfer listesinde olan Raspadori hangi takımda? İstatistikleri ve mevkii

Süper Lig'de geçen sezonun şampiyonu olan Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Giacomo Raspadori yeniden gündeme geldi. Oynadığı takımlar ve gol - asist durumu futbolseverler tarafından araştırılıyor.

Sosyal medyada yer alan iddialara göre Giacomo Raspadori, Galatasaray​'ın transfer​ listesinde yer alıyor. Oyuncunun gündeme gelmesinin ardından hangi takımda oynadığı merak edildi.

24 yaşındaki Raspadori'nin istatistikleri ve oynadığı maçlar...

GİACOMO RASPADORİ HANGİ TAKIMDA, HANGİ MEVKİİ OYNUYOR?

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken Galatasaray'ın Giacomo Raspadori'yi transfer edeceği iddia edildi. Sosyal medyada yer alan iddialar sonrasında istatistikleri de yeniden gündeme geldi.

18 Şubat 2000 yılında doğan İtalyan oyuncu, Napoli​'de forma giyiyor.

Galatasaray'ın transfer listesinde olan Raspadori hangi takımda? İstatistikleri ve mevkii - 1. Resim

GİACOMO RASPADORİ İSTATİSTİKLERİ VE OYNADIĞI MAÇLAR

24/25 | Serie A | SSC Napoli
7 maç | 0 gol | 0 asist | 248 dakika

23/24 | Serie A | SSC Napoli
37 maç | 5 gol | 3 asist | 1571 dakika

22/23 | Serie A | SSC Napoli
25 maç | 2 gol | 2 asist | 902 dakika

22/23 | Serie A | US Sassuolo
1 maç | 0 gol | 0 asist | 45 dakika

Galatasaray'ın transfer listesinde olan Raspadori hangi takımda? İstatistikleri ve mevkii - 2. Resim

21/22 | Serie A | US Sassuolo
36 maç | 10 gol | 6 asist | 2754 dakika

20/21 | Serie A | US Sassuolo
27 maç | 6 gol | 3 asist | 1225 dakika

19/20 | Serie A | US Sassuolo
11 maç | 2 gol | 0 asist | 257 dakika

18/19 | Serie A | US Sassuolo
1 maç | 0 gol | 0 asist | 1 dakika

18/19 | Primavera 1 | Sassuolo Primavera
26 maç | 15 gol | 2 asist | 2253 dakika

Galatasaray'ın transfer listesinde olan Raspadori hangi takımda? İstatistikleri ve mevkii - 3. Resim

17/18 | Primavera 1 | Sassuolo Primavera
27 maç | 9 gol | 6 asist | 2262 dakika

16/17 | Under 17 - Finals | Sassuolo Under 17
4 maç | 4 gol | 0 asist | 360 dakika

16/17 | Under 17 - A | Sassuolo Under 17
22 maç | 12 gol | 0 asist | 1741 dakika

16/17 | Primavera B | Sassuolo Primavera
0 maç | 0 gol | 0 asist | 0 dakika

15/16 | Under 17 - A | Sassuolo Under 17
12 maç | 3 gol | 0 asist | 833 dakika

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Kaynak: TGRT Haber
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