Galatasaray'ın transfer listesinde olan Raspadori hangi takımda? İstatistikleri ve mevkii
Süper Lig'de geçen sezonun şampiyonu olan Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Giacomo Raspadori yeniden gündeme geldi. Oynadığı takımlar ve gol - asist durumu futbolseverler tarafından araştırılıyor.
Sosyal medyada yer alan iddialara göre Giacomo Raspadori, Galatasaray'ın transfer listesinde yer alıyor. Oyuncunun gündeme gelmesinin ardından hangi takımda oynadığı merak edildi.
24 yaşındaki Raspadori'nin istatistikleri ve oynadığı maçlar...
GİACOMO RASPADORİ HANGİ TAKIMDA, HANGİ MEVKİİ OYNUYOR?
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken Galatasaray'ın Giacomo Raspadori'yi transfer edeceği iddia edildi. Sosyal medyada yer alan iddialar sonrasında istatistikleri de yeniden gündeme geldi.
18 Şubat 2000 yılında doğan İtalyan oyuncu, Napoli'de forma giyiyor.
GİACOMO RASPADORİ İSTATİSTİKLERİ VE OYNADIĞI MAÇLAR
24/25 | Serie A | SSC Napoli
7 maç | 0 gol | 0 asist | 248 dakika
23/24 | Serie A | SSC Napoli
37 maç | 5 gol | 3 asist | 1571 dakika
22/23 | Serie A | SSC Napoli
25 maç | 2 gol | 2 asist | 902 dakika
22/23 | Serie A | US Sassuolo
1 maç | 0 gol | 0 asist | 45 dakika
21/22 | Serie A | US Sassuolo
36 maç | 10 gol | 6 asist | 2754 dakika
20/21 | Serie A | US Sassuolo
27 maç | 6 gol | 3 asist | 1225 dakika
19/20 | Serie A | US Sassuolo
11 maç | 2 gol | 0 asist | 257 dakika
18/19 | Serie A | US Sassuolo
1 maç | 0 gol | 0 asist | 1 dakika
18/19 | Primavera 1 | Sassuolo Primavera
26 maç | 15 gol | 2 asist | 2253 dakika
17/18 | Primavera 1 | Sassuolo Primavera
27 maç | 9 gol | 6 asist | 2262 dakika
16/17 | Under 17 - Finals | Sassuolo Under 17
4 maç | 4 gol | 0 asist | 360 dakika
16/17 | Under 17 - A | Sassuolo Under 17
22 maç | 12 gol | 0 asist | 1741 dakika
16/17 | Primavera B | Sassuolo Primavera
0 maç | 0 gol | 0 asist | 0 dakika
15/16 | Under 17 - A | Sassuolo Under 17
12 maç | 3 gol | 0 asist | 833 dakika