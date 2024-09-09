Galatasaray'ın transfer listesindeki Nicola Zalewski, Roma'da forma giyiyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

09 Eylül 2024 12:00 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 12:08

Roma'da forma giyen Nicola Zalewski için Galatasaray'ın devreye girdiği ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar ile gündeme gelmesinin ardından Nicola Zalewski kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Süper Lig'de transfer sezonunun bitmesine sayılı günler kala takımların çalışmaları giderek hız kazandı. Galatasaray'ın transfer listesinin başında Roma'da forma giyen Nicola Zalewski'nin yer aldığı iddia edildi. Sarı-kırmızılıların transfer sezonu kapanmadan almak istediği genç yıldızın istatistikleri gündem oldu. NİCOLA ZALEWSKİ KİMDİR? İtalya'nın Tivoli şehrinde dünyaya gelen Polonyalı futbolcu Nicola Zalewski, sol bek pozisyonunda oynuyor. Roma altyapısında yetişen genç futbolcu sırasıyla Roma U17, Roma U19 takımlarında da forma giydi. As takıma ise 2021-2022 sezonunda transfer oldu. 2023-2024 sezonunda Roma ile çıktığı 33 dakikada 1.547 dakika süre aldı. Sezon boyunca 3 asist yapan Nicola Zalewski, sadece 2 sarı ve 1 sarıdan-kırmızı kart gördü. Transfermarkt'ın 5 Haziran 2024 tarihinde güncellenen verilerine göre oyuncunun 12 milyon Euro bonservisi bulunuyor. NİCOLA ZALEWSKİ KAÇ YAŞINDA? 23 Ocak 2002 tarihinde dünyaya gelen Nicola Zalewski, 2024 yılı itibarıyla 22 yaşındadır. İlgili Haberler Galatasaray'ın Filip Kostic transferinde geri adım atmasının nedeni ortaya çıktı! Polonyalı Nicola Zalewski ile anlaşma sağladı