Galatasaray'ın transfer olacağı iddia edilen Gonzala Montiel, Sevilla'da forma giyiyor

17 Temmuz 2024 10:39 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 10:52

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden son şampiyon Galatasaray, sağ bek transferi için arayışlarına devam ediyor.

Sarı-kırmızılıların Guela Doue ve Jelert için görüşmeleri sürdürdüğü biliniyordu.

Ancak son ortaya çıkan iddialara göre Galatasaray, Sevilla forması giyen Gonzalo Montiel için de harekete geçti.

Sky Sports'ta yer alan bilgilere göre La Liga ekibinden maliyet ve şartlar hakkında bilgi istendi.

Taraftarlar tarafından Gonzalo Montiel'in istatistikleri ve hangi takımlarda forma giydiği merak ediliyor.

GONZALO MONTİEL HANGİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ?

Yıldız futbolcu kariyerine Arjantin liginde yer alan River Plate'in alt yapısında başladı.

2021-2022 sezonunda ise Sevilla'ya transfer oldu.

Burada geçirdiği 2 senenin ardından Nottingham'a kiralık olarak gitti.

GONZALO MONTİEL 2023-2024 İSTATİSTİKLERİ

Gonzalo Montiel 2023-2024 sezonunda Nottingham'da kiralık olarak oynadı.

20 maça çıkan sağ bek 1.167 dakika süre aldı.

Bu maçlarda 3 asist yapan başarılı oyuncu sadece 6 sarı kart gördü.

Transfermarkt verilerine göre oyuncunun değeri 10 milyon Euro olarak belirtiliyor.

GONZALO MONTİEL KAÇ YAŞINDA?

Gonzalo Montiel 1 Ocak 1997 yılında Arjantin'de dünyaya geldi.