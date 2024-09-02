Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçlarının ne zaman oynanacağı belli oldu
UEFA Avrupa Ligi kura çekimleri 30 Ağustos tarihinde gerçekleştirildi. Kura çekimlerinin ardından Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçlarını ne zaman oynayacağı ise gündeme geldi. UEFA Avrupa Ligi'nin maç takvimini açıkladı.
2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan temsilcilerimizden Galatasaray'ın rakipleri 30 Ağustos tarihinde UEFA tarafından yapılan kura çekimlerinin ardından belli oldu.
Rakiplerin belli olmasının ardından Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçlarının ne zaman oynanacak sorusunun cevabı taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı.
GALATASARAY AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK (Deplasman), Riga Skola, Elfsborg, Tottenham, AZ Alkmaar (Deplasman), Malmö (Deplasman), Dinamo Kiev ve Ajax (Deplasman) ile karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ
25 Eylül 2024 Galatasaray - PAOK
3 Ekim 2024 Riga Skola - Galatasaray
23 Ekim 2024 Galatasaray - Elfsborg
7 Kasım 2024 Galatasaray - Tottenham
28 Kasım 2024 AZ Alkmaar - Galatasaray
12 Aralık 2024 Malmö - Galatasaray
21 Ocak 2025 Galatasaray - Dinamo Kiev
30 Ocak 2025 Ajax - Galatasaray
GALATASARAY'IN İLK AVRUPA MAÇI NE ZAMAN, NEREDE?
2024-2025 sezonunda sarı-kırmızılılar ilk olarak 25 Eylül 2024 tarihinde PAOK ile karşılaşacak.
Karşılaşma 22.00'de Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.