Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçlarının ne zaman oynanacağı belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçlarının ne zaman oynanacağı belli oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
02 Eylül 2024 14:20 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 14:42
Galatasaray&#039;ın UEFA Avrupa Ligi maçlarının ne zaman oynanacağı belli oldu

UEFA Avrupa Ligi kura çekimleri 30 Ağustos tarihinde gerçekleştirildi. Kura çekimlerinin ardından Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçlarını ne zaman oynayacağı ise gündeme geldi. UEFA Avrupa Ligi'nin maç takvimini açıkladı.

2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan temsilcilerimizden Galatasaray'ın rakipleri 30 Ağustos tarihinde UEFA tarafından yapılan kura çekimlerinin ardından belli oldu.

Rakiplerin belli olmasının ardından Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçlarının ne zaman oynanacak sorusunun cevabı taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı.

GALATASARAY AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK (Deplasman), Riga Skola, Elfsborg, Tottenham, AZ Alkmaar (Deplasman), Malmö (Deplasman), Dinamo Kiev ve Ajax (Deplasman) ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçlarının ne zaman oynanacağı belli oldu - 1. Resim

GALATASARAY AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

25 Eylül 2024 Galatasaray - PAOK

3 Ekim 2024 Riga Skola - Galatasaray

23 Ekim 2024 Galatasaray - Elfsborg

7 Kasım 2024 Galatasaray - Tottenham

28 Kasım 2024 AZ Alkmaar - Galatasaray

12 Aralık 2024 Malmö - Galatasaray

21 Ocak 2025 Galatasaray - Dinamo Kiev

30 Ocak 2025 Ajax - Galatasaray

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçlarının ne zaman oynanacağı belli oldu - 2. Resim

GALATASARAY'IN İLK AVRUPA MAÇI NE ZAMAN, NEREDE?

2024-2025 sezonunda sarı-kırmızılılar ilk olarak 25 Eylül 2024 tarihinde PAOK ile karşılaşacak. 

Karşılaşma 22.00'de Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT HABER
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...