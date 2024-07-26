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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'larındaki muhtemel rakipleri belli oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
26 Temmuz 2024 13:55 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 14:08
Galatasaray&#039;ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off&#039;larındaki muhtemel rakipleri belli oldu

2023-2024 Süper Lig şampiyonu Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off aşamasından katılıyor. Temsilcimizin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-2025 play-off aşamasının başlamasına sayılı günler kaldı.

20 veya 21 Ağustos tarihinde temsilcimiz Galatasaray, play-off aşamasına ilk maçına çıkacak.

Taraftarlar tarafından Galatasaray'ın kimle karşılaşacağı merak ediliyor.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'larındaki muhtemel rakipleri belli oldu - 1. Resim

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşmalarında muhtemel rakipleri şöyle:

  • Shakhtar Donetsk
  • Kızıl Yıldız
  • Young Boys
  • Dinamo Zagreb
  • PAOK
  • Maccabi Tel Aviv
  • Bodo Glimt
  • Ferençvaroş
  • Karabağ
  • Slovan Bratislava

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'larındaki muhtemel rakipleri belli oldu - 2. Resim

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF KURA ÇEKİMLERİ NE ZAMAN?

Sarı-kırmızılıların kura çekimi 5 Ağustos tarihinde UEFA tarafından yapılacak.

Kura çekiminden çıkan takımı Galatasaray yenerse Şampiyonlar Ligi biletini kazanacak.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına 20 veya 21 Ağustos tarihinde çıkacak.

Sarı-kırmızılıların ilk maçına çıkacağı tarih kura çekiminin ardından netlik kazanacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN NE KADAR KAZANACAK?

Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi play-off aşamasını geçerse 15.64 milyon Euro katılım parası almaya hak kazanacak.

Ayrıca devam eden süreçte her galibiyette kasasına 2.8 milyon Euro, her beraberlikte ise 930 bin Euro para koyacak.

Kaynak: TGRT HABER
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