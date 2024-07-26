Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'larındaki muhtemel rakipleri belli oldu
2023-2024 Süper Lig şampiyonu Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off aşamasından katılıyor. Temsilcimizin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-2025 play-off aşamasının başlamasına sayılı günler kaldı.
20 veya 21 Ağustos tarihinde temsilcimiz Galatasaray, play-off aşamasına ilk maçına çıkacak.
Taraftarlar tarafından Galatasaray'ın kimle karşılaşacağı merak ediliyor.
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşmalarında muhtemel rakipleri şöyle:
- Shakhtar Donetsk
- Kızıl Yıldız
- Young Boys
- Dinamo Zagreb
- PAOK
- Maccabi Tel Aviv
- Bodo Glimt
- Ferençvaroş
- Karabağ
- Slovan Bratislava
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF KURA ÇEKİMLERİ NE ZAMAN?
Sarı-kırmızılıların kura çekimi 5 Ağustos tarihinde UEFA tarafından yapılacak.
Kura çekiminden çıkan takımı Galatasaray yenerse Şampiyonlar Ligi biletini kazanacak.
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına 20 veya 21 Ağustos tarihinde çıkacak.
Sarı-kırmızılıların ilk maçına çıkacağı tarih kura çekiminin ardından netlik kazanacak.
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN NE KADAR KAZANACAK?
Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi play-off aşamasını geçerse 15.64 milyon Euro katılım parası almaya hak kazanacak.
Ayrıca devam eden süreçte her galibiyette kasasına 2.8 milyon Euro, her beraberlikte ise 930 bin Euro para koyacak.