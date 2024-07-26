Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'larındaki muhtemel rakipleri belli oldu

26 Temmuz 2024 13:55 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 14:08

UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-2025 play-off aşamasının başlamasına sayılı günler kaldı.

20 veya 21 Ağustos tarihinde temsilcimiz Galatasaray, play-off aşamasına ilk maçına çıkacak.

Taraftarlar tarafından Galatasaray'ın kimle karşılaşacağı merak ediliyor.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşmalarında muhtemel rakipleri şöyle:

Shakhtar Donetsk

Kızıl Yıldız

Young Boys

Dinamo Zagreb

PAOK

Maccabi Tel Aviv

Bodo Glimt

Ferençvaroş

Karabağ

Slovan Bratislava

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF KURA ÇEKİMLERİ NE ZAMAN?

Sarı-kırmızılıların kura çekimi 5 Ağustos tarihinde UEFA tarafından yapılacak.

Kura çekiminden çıkan takımı Galatasaray yenerse Şampiyonlar Ligi biletini kazanacak.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına 20 veya 21 Ağustos tarihinde çıkacak.

Sarı-kırmızılıların ilk maçına çıkacağı tarih kura çekiminin ardından netlik kazanacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN NE KADAR KAZANACAK?

Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi play-off aşamasını geçerse 15.64 milyon Euro katılım parası almaya hak kazanacak.

Ayrıca devam eden süreçte her galibiyette kasasına 2.8 milyon Euro, her beraberlikte ise 930 bin Euro para koyacak.