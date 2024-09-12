Galatasaray'ın yeni transferi Ali Efe Çördek 2005 yılında doğdu

12 Eylül 2024 09:20 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 09:47

Transfer sezonunun bitmesine sayılı günler kala Galatasaray yeni transferini duyurdu. Sarı-kırmızılılar 3. Lig ekiplerinden Bulvarspor'da forma giyen Ali Efe Çördek'i kadrosuna kattı.

Galatasaray'da kadroyu güçlendirmek için transfer çalışmaları devam ederken bir yandan da yerli oyuncu çalışmaları sürdürülüyor.

Yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya gitmesinin ardından kadro rotasyonunda ciddi sıkıntılar yaşayan sarı-kırmızılılar yeni bir transfer daha duyurdu.

Galatasaray'ın Ali Efe Çördek transferini TFF'ye bildirdi ve oyuncunun lisansını çıkardı.

Taraftarlar tarafından Ali Efe Çördek kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadığı gibi soruların cevapları araştırılmaya başlandı.

ALİ EFE ÇÖRDEK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ali Efe Çördek, 6 Mayıs 2005 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Kariyerine Eskişehir altyapısında başlayan genç futbolcu 2019-2020 sezonunda Selimiye altyapısına geçti.

2022-2023 sezonunda a takıma yükselmeyi başaran Ali Efe Çördek gösterdiği performansın ardından bir yıl sonra Bulvarspor'a altyapısına transfer oldu.

Bulvarspor altyapısında 4 ay oynadıktan sonra a takıma yükselerek TFF 3. Lig'de forma giymeye başladı.

ALİ EFE ÇÖRDEK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Eskişehir altyapısında yetişen genç futbolcu sırayla Selimiye altyapısı, Selimiye, Bulvarspor altyapısı, Bulvarspor'da oynadı.

Günümüzde ise Galatasaray U19 takımında forma giyiyor.