Galatasaray'ın yeni transferi Elias Jelert, Süper Kupa maçında olmayacak

03 Ağustos 2024 19:43 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 19:45

2023-2024 sezonunun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş arasında oynanacak olan Süper Kupa karşılaşmasının kadroları netleşti.

Danimarkalı oyuncu Elias Jelert'in Galatasaray kadrosunda yer almadığı görüldü.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA MAÇINDA ELİAS JELERT NEDEN YOK?

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'un açıkladığı bilgilere göre Elias Jelert ağrısı olduğu için kadroda yer almadı.

Danimarkalı futbolcuyu riske atmak istemediğini belirten Buruk "Elias Jelert'in ufak bir ağrısı oldu, risk almak istemedik. Lig başlayacak, Şampiyonlar Ligi elemesi var. İdmana çıkartabilirdik ama risk almak istemedik. Bir iki gün daha dinlenecek ve çalışmalara başlayacak" dedi.