Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara'nın uçağının uçağının saati belli oldu! İşte Brezilyalı oyuncunun istatistikleri

03 Ağustos 2024 17:50 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 18:06

Galatasaray 8 numara transferini bitirdi! Gabriel Sara ile anlaşma sağlandı

Galatasaray 8 numara transferini bitirdi! Gabriel Sara ile anlaşma sağlandı

Galatasaray, Championship ekiplerinden Norwich City'de forma giyen 25 yaşındaki oyuncu Gabriel Sara ile anlaştı.

Sarı-kırmızılıların 20 milyon Euro altında bonservis ve senelik 2.5 milyon Euro maaş vereceği iddia edildi.

Galatasaray'ın yeni oyuncunun uçağının İstanbul'a ne zaman geleceği ise belli oldu.

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ GABRIEL SARA'NIN UÇAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

beINSPORTS'un haberinde yer alan bilgilere göre Gabriel Sara'nın uçağı bu akşam saat 21.30'da İstanbul'a gelecek.

GABRIEL SARA'NIN İSTATİSTİKLERİ

Gabriel Sara, 2023-2024 sezonunda 46 Championship, 3 EFL Cup, 2 FA Cup ve 2 Championship Play-Off olmak üzere toplam 53 maçta oynadı.

Bu karşılaşmalarda 4 bin 604 dakika süre alan genç oyuncu 14 gol, 13 asist yaptı.

Sezon boyunca sadece 5 sarı kart gören genç yıldız, merkez orta saha bölgesinde oynuyor.

GABRIEL SARA SÜPER KUPA MAÇINI İZLEYECEK Mİ?

Uçağının 21-30'da geleceği tahmin edilen genç yıldızın Süper Kupa maçını izleyip izlemeyeceği hakkında ise bir açıklama yapılmadı.