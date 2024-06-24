Galatasaray'ın yeni transferi Oğuz Aydın'ın istatistikleri

24 Haziran 2024 10:10 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 10:31

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından birinci transfer ve tescil döneminin başladığını açıkladı.

13 Eylül 2024 tarihine kadar sürecek olan sezonun ilk transfer açıklamaları gelmeye başladı.

Son şampiyon Galatasaray, Alanyaspor'un kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ı renklerine bağladı.

OĞUZ AYDIN İSTATİSTİKLERİ

23 yaşında olan Oğuz Aydın 2023-2024 sezonunda Alanyaspor ile 35 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası maçına çıktı.

Bu maçlarda toplam 13 gol ve 8 asist yaptı.

Sezon boyunca 3 sarı, 1 kırmızı kart gören genç oyuncu toplam 2 bin 674 dakika süre aldı.

OĞUZ AYDIN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Genç futbolcu kariyerine Buca Geliştirme Spor'da başladı.

Daha sonra buradan sırasıyla Karacabey Belediye Spor, Bucaspor 1928 ve Alanyaspor'a transfer oldu.