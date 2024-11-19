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Galler - İzlanda maçı ne zaman? Uluslar Ligi'nde karşılaşmalar sürüyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
19 Kasım 2024 11:30 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 11:38
Galler - İzlanda maçı ne zaman? Uluslar Ligi&#039;nde karşılaşmalar sürüyor

Heyecanla takip edilen Uluslar Ligi'nde Türkiye bugün Karadağ ile karşılaşacak. Karadağ ile berabere kalmamamız veya yenilmemiz halinde grup birinciliği için gözler Galler - İzlanda karşılaşmasına çevrilecek.

UEFA Uluslar Ligi​'nde yarış devam ediyor. 19 Kasım Salı günü maç programına göre birçok müsabaka oynanırken bugün Karadağ​ ile sahaya çıkacağız.

Binlerce taraftarın yakından takip ettiği ligde oynanacak olan Galler​ - İzlanda maçının hangi kanalda yayınlandığı da merak edildi.

GALLER - İZLANDA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımımız 11 puan ile lider olurken Galler 9 puanla 2. sırada bulunuyor.

Galler - İzlanda maçı ne zaman? Uluslar Ligi'nde karşılaşmalar sürüyor - 1. Resim

Karadağ kesin olarak C Ligi'nde düşerken İzlanda 7 puanla grupta 3. olarak yer alıyor. Galler ile İzlanda'nın mücadelesi bugün 22.45'te başlayacak.

Karadağ ile berabere kalmamamız veya mağlup olmamızın halinde lider olabilmek için Galler - İzlanda maçının sonucu beklenecek.

GALLER İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

19 Kasım akşamı 22.45'te başlayacak olan Galler - İzlanda müsabakasını canlı olarak izlemek isteyenler Exxen platformu üzerinden takip edebilecek.

Uluslar Ligi'nde oynanacak olan müsabakalar Exxen üzerinden izlenebiliyor.

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ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI 19 KASIM

Bu akşam oynanacak olan müsabakalar şöyle:

Bosna Hersek – Hollanda | 22.45 | Exxen

Macaristan – Almanya | 22.45 | Exxen

Galler – İzlanda | 22.45 | Exxen

Karadağ – Türkiye​ | 22.45 | Exxen

İsveç – Azerbaycan | 22.45 | Exxen

Arnavutluk – Ukrayna | 22.45 | Exxen

Çekya – Gürcistan | 22.45 | Exxen

Slovakya – Estonya | 22.45 | Exxen

Malta – Andorra | 22.45 | Exxen

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Kaynak: TGRT Haber
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