Galler - İzlanda maçı ne zaman? Uluslar Ligi'nde karşılaşmalar sürüyor

19 Kasım 2024 11:30 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 11:38

Heyecanla takip edilen Uluslar Ligi'nde Türkiye bugün Karadağ ile karşılaşacak. Karadağ ile berabere kalmamamız veya yenilmemiz halinde grup birinciliği için gözler Galler - İzlanda karşılaşmasına çevrilecek.

Türkiye - Karadağ maçı nerede oynanacak? Karşılaşma bu akşam başlayacak

Türkiye - Karadağ maçı nerede oynanacak? Karşılaşma bu akşam başlayacak

UEFA Uluslar Ligi​'nde yarış devam ediyor. 19 Kasım Salı günü maç programına göre birçok müsabaka oynanırken bugün Karadağ​ ile sahaya çıkacağız.

Binlerce taraftarın yakından takip ettiği ligde oynanacak olan Galler​ - İzlanda maçının hangi kanalda yayınlandığı da merak edildi.

GALLER - İZLANDA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımımız 11 puan ile lider olurken Galler 9 puanla 2. sırada bulunuyor.

Karadağ kesin olarak C Ligi'nde düşerken İzlanda 7 puanla grupta 3. olarak yer alıyor. Galler ile İzlanda'nın mücadelesi bugün 22.45'te başlayacak.

Karadağ ile berabere kalmamamız veya mağlup olmamızın halinde lider olabilmek için Galler - İzlanda maçının sonucu beklenecek.

GALLER İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

19 Kasım akşamı 22.45'te başlayacak olan Galler - İzlanda müsabakasını canlı olarak izlemek isteyenler Exxen platformu üzerinden takip edebilecek.

Uluslar Ligi'nde oynanacak olan müsabakalar Exxen üzerinden izlenebiliyor.

ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI 19 KASIM

Bu akşam oynanacak olan müsabakalar şöyle:

Bosna Hersek – Hollanda | 22.45 | Exxen

Macaristan – Almanya | 22.45 | Exxen

Galler – İzlanda | 22.45 | Exxen

Karadağ – Türkiye​ | 22.45 | Exxen

İsveç – Azerbaycan | 22.45 | Exxen

Arnavutluk – Ukrayna | 22.45 | Exxen

Çekya – Gürcistan | 22.45 | Exxen

Slovakya – Estonya | 22.45 | Exxen

Malta – Andorra | 22.45 | Exxen