Galler Prensesi Kate Middleton kemoterapi tedavisinin bittiğini duyurdu

10 Eylül 2024 16:10 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 16:12

Galler Prensesi Kate Middleton X (Twitter) hesabından paylaştığı 3 dakikalık “Kanserden Uzak Kalmak” başlıklı videoda kemoterapi sürecinin tamamlandığını duyurdu.

Şubat ayından itibaren kanser teşhisiyle kemoterapi alan Kate Middleton 9 Eylül Pazartesi günü yaptığı paylaşımda, “Son dokuz ay aile olarak bizim için inanılmaz derecede zordu. Bildiğiniz gibi hayat bir anda değişebilir ve biz fırtınalı sularda ve bilinmeyen yollarda gezinmenin bir yolunu bulmak zorunda kaldık.” ifadelerine yer verdi.

GALLER PRENSESİ KATE MİDDLETON’IN HASTALIĞI NEDİR?

Galler Prensesi Kate Middleton, geçtiğimiz mart ayında kanser olduğunu açıklamıştı ancak ne tür bir kanser olduğunu belirtmemişti.

Kanser teşhisi ardından ilk olarak haziran ayında Kral III. Charles'ın doğum günü geçit törenine katılan Kate Middleton, bu etkinliğe katılmadan önce, iyi ilerleme kaydettiğini ancak hala iyi ve kötü günler yaşadığını açıklamıştı.

KATE MİDDLETON İYİLEŞTİ Mİ?

Galler Prensi William’ın eşi Prenses Kate Middleton, kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı 3 dakikalık videoda kemoterapi sürecinin tamamlandığını şu sözlerle açıkladı:

“Yaz sona ererken kemoterapi tedavimi nihayet tamamlamış olmanın ne kadar rahatlatıcı olduğunu anlatamam. Son 9 ay bir aile olarak bizim için inanılmaz derecede zor geçti. Bildiğiniz gibi hayat bir anda değişebiliyor ve biz de fırtınalı sularda ve bilinmeyen yollarda ilerlemenin bir yolunu bulmak zorunda kaldık.”

Kanseri tamamen yenmek için elinden geleni yapacağını belirten Middleton şunları kaydetti:

“Kanserden uzak kalmak için elimden geleni yapmak artık odak noktam. Kemoterapiyi bitirmiş olmama rağmen, sağlığıma kavuşma ve tam iyileşme yolum uzun ve her günü olduğu gibi kabul etmeye devam etmeliyim.”

KATE MİDDLETON KAÇ AY TEDAVİ GÖRDÜ?

Galler Prensesi Kate Middleton, şubat ayından itibaren yaklaşık dokuz ay boyunca kemoterapi tedavisi aldı.