Galler Türkiye maçı Cardiff Şehir Stadı'nda oynanacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

06 Eylül 2024 09:18 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 09:57

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadeleleri kapsamında bugün ilk maçına Galler karşısında çıkıyor. Galler-Türkiye maçının nerede oynanacağı ise taraftarlar tarafından merak ediliyor.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup karşılaşmaları kapsamında 6 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Galler-Türkiye ile karşı karşıya gelecek. TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak olan karşılaşmanın nerede oynanacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. GALLER-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK? A Milli Takımımızın deplasmanda oynayacağı karşılaşma Galler'in başkentiyle aynı isme sahip olan Cardiff Şehir Stadı'nda düzenlenecek. GALLER TÜRKİYE ADAY KADROSU Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından geçtiğimiz günlerde A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklanmıştı. Kadronun açıklanmasının ardından Semih Kılıçsoy, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Güncel kadroda yer alan isimler ise şöyle: Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır Defans: Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Samet Akaydın, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Merih Demiral, Zeki Çelik Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Yusuf Özdemir Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Can Uzun, Eren Dinkci, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Umut Nayir İlgili Haberler Türkiye ile Galler'in bu zamana kadar oynadığı bütün maçlar Galler Türkiye maçının hakemi Rohit Saggi karnesi! 4 Türk takımının maçını yönetti Türkiye - Galler maçı muhtemel 11 kadrosunda Mert Müldür ve Barış Alper yer alıyor