Galler Türkiye maçı Cardiff Şehir Stadı'nda oynanacak
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadeleleri kapsamında bugün ilk maçına Galler karşısında çıkıyor. Galler-Türkiye maçının nerede oynanacağı ise taraftarlar tarafından merak ediliyor.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup karşılaşmaları kapsamında 6 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Galler-Türkiye ile karşı karşıya gelecek.
TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak olan karşılaşmanın nerede oynanacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
GALLER-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
A Milli Takımımızın deplasmanda oynayacağı karşılaşma Galler'in başkentiyle aynı isme sahip olan Cardiff Şehir Stadı'nda düzenlenecek.
GALLER TÜRKİYE ADAY KADROSU
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından geçtiğimiz günlerde A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklanmıştı.
Kadronun açıklanmasının ardından Semih Kılıçsoy, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Güncel kadroda yer alan isimler ise şöyle:
Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Samet Akaydın, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Merih Demiral, Zeki Çelik
Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Yusuf Özdemir
Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Can Uzun, Eren Dinkci, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Umut Nayir