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Galler Türkiye maçı Cardiff Şehir Stadı'nda oynanacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
06 Eylül 2024 09:18 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 09:57
Galler Türkiye maçı Cardiff Şehir Stadı&#039;nda oynanacak

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadeleleri kapsamında bugün ilk maçına Galler karşısında çıkıyor. Galler-Türkiye maçının nerede oynanacağı ise taraftarlar tarafından merak ediliyor.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup karşılaşmaları kapsamında 6 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Galler-Türkiye ile karşı karşıya gelecek.

TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak olan karşılaşmanın nerede oynanacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

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GALLER-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

A Milli Takımımızın deplasmanda oynayacağı karşılaşma Galler'in başkentiyle aynı isme sahip olan Cardiff Şehir Stadı'nda düzenlenecek.

GALLER TÜRKİYE ADAY KADROSU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından geçtiğimiz günlerde A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklanmıştı.

Kadronun açıklanmasının ardından Semih Kılıçsoy, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Galler Türkiye maçı Cardiff Şehir Stadı'nda oynanacak - 2. Resim

Güncel kadroda yer alan isimler ise şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Samet Akaydın, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Merih Demiral, Zeki Çelik

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Yusuf Özdemir

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Can Uzun, Eren Dinkci, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Umut Nayir

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Kaynak: TGRT HABER
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