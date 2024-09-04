Galler Türkiye maçının hakemi Rohit Saggi karnesi! 4 Türk takımının maçını yönetti

04 Eylül 2024 10:50 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 11:17

Türkiye ile Galler'in bu zamana kadar oynadığı bütün maçlar

Türkiye ile Galler'in bu zamana kadar oynadığı bütün maçlar

A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Galler en son Slovakya'ya 4-0 yenildi

A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Galler en son Slovakya'ya 4-0 yenildi

A Milli Futbol Takımımız UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup aşamasında Galler karşısında ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

6 Eylül Cuma günü Türkiye saati ile 21.45'te Galler'in başkentinde bulunan Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmanın hakeminin kim olduğu ise belli oldu.

TÜRKİYE-GALLER MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye ve Galler arasında oynanacak olan karşılaşmada Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi düdük çalacak.

Saggi'nin yardımcılıklarını Morten Jensen ve Anders Olav Dale yapacakken dördüncü hakemi ise Sigurd Kringstad olacak.

ROHİT SAGGİ TÜRKİYE KARNESİ

Rohit Saggi kariyeri boyunca Türkiye U17'nin 2, Türkiye U21'in 1 ve Sivasspor'un 1 olmak üzere toplam 4 Türk takımının maçını yönetti.

Bu karşılaşmalar sonucunda Türkiye U21 ve Sivasspor galibiyet ile ayrıldı.

Deneyimli hakem maçlarda sadece 2'şer sarı kart gösterdi.

Türkiye U17 ise bir maçı kazanırken diğer maçta ise mağlubiyet aldı.

Rohit Saggi, Türkiye U17 takımına karşılaşmalarda toplam 3 sarı kart gösterdi.