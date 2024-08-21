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Gamescom'da açıklanan bilgilere göre Civilization 7, 11 Şubat 2024 tarihinde çıkacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
21 Ağustos 2024 11:00 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 11:08
Gamescom&#039;da açıklanan bilgilere göre Civilization 7, 11 Şubat 2024 tarihinde çıkacak

Dünyanın en büyük oyun fuarlarından biri olan Gamescom fuarı dün akşam düzenlendi. Fuarın ardından Civilization 7'nin ne zaman çıkacağı ve fiyatı açıklandı.

Dünyanın en popüler strateji oyunu serilerinden biri olan Civilization serisinin yeni oyunundan geçtiğimiz aylarda yeni fragman yayınlanmıştı.

20 Ağustos 2024 tarihinde düzenlenen Gamescom Fuarı'nda oyunun ne zaman çıkacağı kesinleşti.

Oyunseverler tarafından Civilization 7'nin ne zaman çıkacağı merak ediliyor.

Gamescom'da açıklanan bilgilere göre Civilization 7, 11 Şubat 2024 tarihinde çıkacak - 1. Resim

CİVİLİZATİON 7 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Gamescom Fuarı'nda oyunun yapımcısı 2K tarafından yayımlanan fragmana göre Civilization 7, 11 Şubat 2025 tarihinde PC ve konsollara aynı anda çıkış yapacak.

CİVİLİZATİON 7 FİYATI NE KADAR OLACAK?

Yapımcı 2K tarafından yapılan açıklamaya göre oyun 70 dolardan satışa çıktı.

Deluxe Edition adlı versiyonu ise 100 dolardan satılırken, Founders Edition ise 130 dolar olacak.

CİVİLİZATİON 7 TÜRKÇE OLACAK MI?

Serinin bir önceki oyunu Civilization 6'da Türkçe dil seçeneği bulunmuyordu.

Son açıklanan bilgilere göre yeni oyunda da Türkçe dil seçeneği yer almayacak.

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Kaynak: TGRT HABER
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