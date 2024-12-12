Gamze Karaduman, Leyla'da neden yok? Rolünü başka oyuncuya devrediyor

12 Aralık 2024 13:06 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 13:08

Son zamanların popüler dizisi Leyla: Hayat, Aşk, Adalet oyuncu kadrosunda beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Gamze Karaduman’ın son bölümlerde olmaması akıllarda soru işareti bıraktı.

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Leyla​ dizisinde Ferda rolünü oynayan Gamze Karaduman, son bölüm jeneriğinde yer almadı. Bu durum izleyiciyi büyük bir meraka sürükledi. Ferda karakterinin akıbeti ise belli oldu.

GAMZE KARADUMAN LEYLA DİZİSİNDE NEDEN YOK?

Leyla dizisinin Son yayınlanan bölümde jenerikte adı yer almayan Gamze Karaduman’ın sağlık nedeniyle yapım şirketiyle karşılıklı anlaşarak projeden çekildiği öğrenildi. Bu nedenle Leyla dizisinde Ferda rolünü başka bir oyuncu oynayacak.

LEYLA DİZİSİNDE FERDA ROLÜNÜ KİM OYNAYACAK?

Leyla dizisinde Gamze Karaduman’ın ayrılmasının ardından rolünü devredeceği oyuncu henüz netlik kazanmadı.

GAMZE KARADUMAN KİMDİR?

15 Ağustos 1987 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Gamze Karaduman, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarından mezun olduktan sonra sırasıyla Avrupa Yakası, Bıçak Sırtı, Güldünya, Merhaba Hayat ve Aramızda Kalsın isimli dizilerde yer aldı.

İki sezon boyunca “Ömer” dizisinde etkileyici performansıyla büyük beğeni toplayan Gamze Karaduman, Hilal Saral’ın yönettiği Leyla dizisinde Mali’nin eşi, Tufan’ın da kız kardeşi Ferda’yı oynadı.