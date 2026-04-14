Türkiye’nin savunma sanayi ve özel kuvvet operasyonlarını konu alan Operasyon Alesta dizisi, izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yapım süreci hız kazanırken detaylar da netleşmeye başladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Gamze Özçelik'in yeni dizisi Operasyon Alesta hangi platformda, kanalda yayınlanacak? Türkiye'nin savunma sanayisi ve özel kuvvet operasyonlarını konu alan Operasyon Alesta dizisi, TRT'nin dijital platformu Tabii'de izleyiciyle buluşacak. Operasyon Alesta, TRT'nin dijital yayın platformu Tabii için hazırlanıyor. Dizinin yayın tarihi henüz resmi olarak açıklanmasa da 2026 yılı içerisinde izleyiciyle buluşması bekleniyor. Dizi, Türk Deniz Kuvvetleri bünyesindeki SAT komandolarının yüksek riskli deniz operasyonlarını, stratejik görevleri ve uluslararası krizleri konu alıyor. Dizide Cem Bender, Onur Seyit Yaran, Gamze Özçelik, Meltem Akçöl, Fırat Çelik, Denise Capezza ve Yüsra Geyik gibi isimler yer alıyor.

OPERASYON ALESTA HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Operasyon Alesta dizisi, TRT’nin dijital yayın platformu Tabii için hazırlanan özel projeler arasında yer alıyor. Son dönemde yerli dijital içeriklere ağırlık veren platform, bu yapımla birlikte askeri ve aksiyon türünde dikkat çeken bir projeyi izleyiciyle buluşturmayı hedefliyor.

Dijital platformlarda artan rekabetle birlikte Tabii’nin büyük bütçeli ve teknik açıdan güçlü projelere yönelmesi, Operasyon Alesta’yı öne çıkaran unsurlar arasında yer alıyor.

GAMZE ÖZÇELİK'İN YENİ DİZİSİ OPERASYON ALESTA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin yayın tarihiyle ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak yapım sürecine ilişkin son bilgiler, okuma provalarının Nisan ayı itibarıyla başladığını ve çekim hazırlıklarının hız kazandığını gösteriyor.

Bu gelişmeler doğrultusunda dizinin 2026 yılı içerisinde izleyiciyle buluşması bekleniyor. Yayın takviminin netleşmesi için yapımcı ekip ve platform tarafından yapılacak resmi duyuru beklenirken, projeye olan ilgi giderek artıyor.

OPERASYON ALESTA KONUSU NEYİ ANLATIYOR?

Operasyon Alesta, Türk Deniz Kuvvetleri bünyesinde görev yapan SAT komandolarının hikayesini merkeze alıyor. Dizide yüksek riskli deniz operasyonları, stratejik görevler ve uluslararası krizler dramatik bir kurgu içinde işleniyor.

Senaryoda terörle mücadele, deniz güvenliği ve uluslararası hukuk çerçevesinde gelişen olaylar da önemli yer tutuyor.

OPERASYON ALESTA OYUNCU KADROSU

Dizi, deneyimli oyuncular ile genç isimleri bir araya getiren geniş bir kadroya sahip. Cem Bender dizide Kurmay Albay Levent Yıldırım karakterine hayat verirken, Onur Seyit Yaran genç kadronun öne çıkan isimlerinden biri olarak yer alıyor.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Gamze Özçelik ise projeyle birlikte oyunculuğa geri dönüyor. Kadroda ayrıca Meltem Akçöl, Fırat Çelik, Denise Capezza ve Yüsra Geyik gibi isimler de yer alıyor. Bu güçlü kadro, dizinin beklentilerini daha da yükseltiyor.

Operasyon Alesta hangi platformda yayınlanacak?

Operasyon Alesta, TRT’nin dijital platformu Tabii üzerinden yayınlanacak. Dizi, platformun özel içerikleri arasında yer alacak.

Operasyon Alesta ne zaman başlayacak?

Dizinin yayın tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak yapım sürecinin ilerlediği ve 2026 yılı içinde yayınlanmasının beklendiği ifade ediliyor.

Operasyon Alesta konusu ne?

Dizi, SAT komandolarının denizlerde gerçekleştirdiği zorlu operasyonları konu alıyor. Hikayede askeri görevler, uluslararası krizler ve stratejik operasyonlar ön planda yer alıyor.