Gassal 2. sezon ne zaman çıkacak 2025? Fragmanı yayınlandı

15 Ocak 2025 10:56 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 10:59

Tabii platformunda yayınlanan Gassal ilk sezonu ile ilgi çekti. Seyirciden tam not alan dizinin 2. sezon tarihi de merakla bekleniyor. Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı dizi yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip ediliyor. İlk sezon bölümleri sonrasında yeni sezonun çıkacağı tarih izleyicinin gündeminde.

'Gassal' furyası devam ediyor! Ulaşım ücretsiz oldu

'Gassal' furyası devam ediyor! Ulaşım ücretsiz oldu

TRT'nin tabii platformunda yayınlanan Gassal​, reklam afişi ile tepki çekmişti. İlk bölümü ile dikkatleri üzerine çeken Gassal 2. sezon​ ne zaman çıkacak heyecanla beklenirken yeni sezon fragmanı yayınlandı.

GASSAL 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Dizi sosyal medyada büyük ses getirdi. İlk sezonunda oyuncu kadrosu, senaryosu ve sahnesi ile dikkat çeken Gassal 1. sezonunu tamamladı. Seyirciler 2. sezon çıkacak tarihini beklerken fragman seyirci ile buluştu.

Dizinin yeni sezonunun çıkacağı zaman henüz duyurulmazken tanıtım fragmanı sonrası kısa süre içinde çıkış tarihinin de paylaşılması bekleniyor. Bazı iddialara göre dizinin ikinci sezonunun ocak ayında yayınlanacağı yer alırken şu an için yayın tarihi netleşmedi. İkinci sezonda Hande Soral​ diziye dahil olurken fragmandaki sahneleri de sosyal medyada dikkat çekti.

GASSAL 2. SEZON 1. BÖLÜM YAYINLANDI MI?

Ahmet Kural​'ın başrolünde yer aldığı dizinin 2. sezon bölümleri henüz izleyici ile buluşmadı. Tabii YouTube​ kanalında 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlanırken fragmanda yeni sezon başlangıç tarihi yer almadı.

Kısa süre içerisinde yeni sezon tarihinin seyirciye duyurulması bekleniyor. İlk sezonu ile büyük ilgi çekmişti.

GASSAL SON BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

TRT'nin tabii platformunda yayınlanan Gassal dizisinin tüm bölümleri tabii platformunda izleniyor. Gerekli üyelik işlemlerinin tamamlanmasının ardından dizinin bölümleri izlenebiliyor. Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı dizinin bölümleri tabii ekranlarında yayınlanıyor.

1. ve 2. sezona ait tüm bölümler platform üzerinden izlenebilecek.

GASSAL NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizide geçen sahnelerin çekildiği yerler de beğeni topladı. Dizinin sahnelerinin bazı kısımları İstanbul ve Kocaeli'nde çekilirken bazı sahneler Kılıçlı Film Platosu’nda çekiliyor.

GASSAL DİZİSİ HANGİ KANALDA?

Sevilen dizi, TRT'nin tabii platformunda ekranlara geliyor.

GASSAL 2. BÖLÜM YAYINLANDI MI, NEREDE?

Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı diziye ikinci sezon başarılı oyuncu Hande Soral katılıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile beğeni toplayan dizinin 2. bölümü tabii kanalından izlenebilecek.