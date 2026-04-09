Gassal 3. sezon çıktı mı, yayınlandı mı? 3. sezon 1. bölüm izleyiciyle buluşuyor

Gassal 3. sezon 1. bölüm izleme bilgileri belli oldu. Gassal dizisinin merakla beklenen 3. sezonu için geri sayım sona eriyor. Yeni sezonun yayın tarihi, bölüm sayısı ve hangi platformda izlenebileceği netlik kazanırken, izleyiciler dizinin yeni hikâyesi ve oyuncu kadrosuna odaklandı. TRT’nin dijital platformu üzerinden izleyiciyle buluşacak olan yapımın yeni sezon bölümleri platforma yüklenecek. İlk iki sezonuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizinin yeni sezonuna erişim için platform üyeliği gerekiyor. Gassal 3. sezon nereden izlenir? İşte Gassal 3. sezon bölümleri için yayın detayları…

Gassal 3. sezon çıktı mı, yayınlandı mı? 3. sezon 1. bölüm izleyiciyle buluşuyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 22:35
|
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 22:47

Gassal dizisinin 3. sezonuna ilişkin detaylar belli oldu. Yayın tarihi, oyuncu kadrosu ve izleme bilgileri izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte Gassal yeni sezon hakkında ayrıntılar…

HABERİN ÖZETİ

GASSAL 3. SEZON NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇIKIYOR?

Gassal dizisinin 3. sezonunun 10 Nisan 2026 tarihinde yayınlanacağı açıklandı. Saati ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken yeni sezonunun gece yarısı yani 9 Nisan’ı 10 Nisan’a bağlayan gece saat 00.00’da ya da 10 Nisan sabahı yayınlanması bekleniyor. Bu sezonun da diğer sezonlarda olduğu gibi 10 bölümden oluşacağı tahmin ediliyor.

Yeni sezonun yayın günüyle birlikte ilk bölümün erişime açılması planlanıyor. Yayın saatine ilişkin net bir bilgi paylaşılmazken, platform üzerinden bölümlerin aynı gün içerisinde izlenebilir hale gelmesi bekleniyor.

GASSAL 3. SEZON 1. BÖLÜM İZLE

Gassal dizisinin 3. sezon ilk bölümünü izlemek isteyenlerin öncelikle tabii platformuna giriş yapması gerekiyor. Platforma web sitesi ya da mobil uygulama üzerinden erişim sağlanabiliyor ve kullanıcıların hesap oluşturması isteniyor.

Üyelik işlemlerinin ardından arama bölümüne dizinin adı yazılarak sezonlara ulaşılabiliyor. Yeni sezon bölümleri yayınlandıkça sistemde yerini alırken, izleyiciler aynı platform üzerinden ilk iki sezonun tüm bölümlerini de izleyebiliyor.

GASSAL 3. SEZON OYUNCULARI

3. sezonda başrollerde ve yer alıyor. Ahmet Kural dizide “Baki” karakterine hayat verirken, Hande Soral “Nihan” karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Yeni sezonda ayrıca Öykü Gürman, Emir Benderlioğlu, Erdal Cindoruk ve Ebru Cündübeyoğlu gibi isimler kadroda yer alıyor. Dizinin senaryosu Sümeyye Karaarslan tarafından kaleme alınırken, yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir bulunuyor.

GASSAL 3. SEZON NEREDEN İZLENİR, HANGİ PLATFORMDA?

Gassal dizisinin 3. sezonu yalnızca tabii platformunda yayınlanıyor. TRT’nin dijital yayın platformu olan tabii, dizinin orijinal yapımcısı konumunda bulunuyor ve yeni sezon bölümleri münhasıran burada izleyiciyle buluşuyor.

Platform üzerinden diziyi izlemek için kullanıcıların üyelik oluşturması gerekiyor. Tabii’de reklamlı ve reklamsız abonelik seçenekleri yer alırken, yeni sezonun tüm bölümlerine erişim için premium üyelik tercih edilmesi gerekiyor.

