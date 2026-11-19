TRT'nin uluslararası dijital yayın platformu tabii'nin orijinal yapımları arasında bulunan Gassal, merakla beklenen dördüncü sezonuyla 19 Kasım 2026 Perşembe günü izleyiciyle buluştu. Ahmet Kural'ın hayat verdiği Baki karakterinin merkezinde bulunduğu dizinin yeni sezonu, aynı zamanda final bölümlerini de kapsıyor. İlk sezonundan itibaren hayat, ölüm ve yalnızlık temalarını kara mizahla bir araya getiren yapımda, Baki bu kez evlilik hazırlıklarıyla gündeme geliyor. Geçmişi, ailesi ve geleceğine ilişkin kararların ön plana çıktığı final sezonunda, oyuncu kadrosuna katılan yeni isimler ve hikâyedeki gelişmeler de merak ediliyor. İşte Gassal 4. sezon yayın tarihi, bölüm sayısı, oyuncu kadrosu ve izleme seçeneklerine ilişkin merak edilen ayrıntılar...

GASSAL 4. SEZON YAYINLANDI

Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı Gassal dizisi, dördüncü sezonuyla 19 Kasım 2026 Perşembe günü izleyici karşısına çıktı. TRT'nin dijital platformu tabii için hazırlanan kara mizah türündeki yapım, yeni sezonuyla birlikte final sürecine girdi. Dizinin dördüncü sezonunun final sezonu olarak duyurulmasıyla birlikte Baki karakterinin hikâyesinin de bu bölümlerle tamamlanacağı açıklandı. İlk bölümünden itibaren ölüm, yaşam, yalnızlık ve insan ilişkilerini kendine özgü anlatımıyla işleyen dizide, Baki'nin hayatındaki yeni gelişmeler final sezonunun merkezinde bulunuyor.

Sümeyye Karaarslan'ın kaleme aldığı ve yönetmenliğini üstlendiği Gassal'ın yeni sezonunda Baki, bu kez evlilik hazırlığına girişiyor. Ahmet Kural'ın canlandırdığı karakter, geçmişiyle, ailesiyle ve kurmaya çalıştığı yeni hayatla ilgili kararlar almak zorunda kalıyor. Önceki sezonlarda işlenen kişisel hesaplaşmaların devam ettiği hikâyede, Hande Soral'ın hayat verdiği Nihan karakterinin akıbeti de merak edilen konular arasında yer alıyor. Fragmanlarda yer alan mezar taşı görüntüsü, karakterin yeni sezondaki hikâyesine ilişkin soruları artırmıştı. Nihan'ın durumunun final bölümlerinde açıklığa kavuşması bekleniyor.

Gassal'ın dördüncü sezonuyla birlikte dizinin toplam bölüm sayısı da 40'a ulaşacak. İlk üç sezonda 30 bölüm yayınlanan yapım, final sezonundaki 10 bölümün ardından ekran yolculuğunu tamamlayacak. Yeni sezonda oyuncu kadrosuna katılan isimler ve hikayeye eşlik eden müzikler de dizinin dikkat çeken ayrıntıları arasında bulunuyor. Kibariye'nin seslendirdiği şarkılar, Baki'nin hikâyesine yeni sezonda da eşlik ediyor.

GASSAL 4. SEZON İZLE

Gassal yeni sezonu diğer sezonlarda olduğu Tabii üzerinden izlenebilecek. Gassal'ın dördüncü sezonunda Ahmet Kural, Baki karakteriyle başroldeki yerini koruyor. Dizinin önceki sezonlarından tanınan oyuncular da final sezonunda kadroda bulunuyor. Nazan Kesal, Demir Karahan, Eren Balkan, Tutku Erten, Mertcan Ertürk ve Mehmet Güzel, yapımın oyuncu kadrosunda yer alan isimler arasında bulunuyor. Yeni sezonda Baki'nin hayatındaki değişimler ve geçmişiyle ilgili gelişmeler işlenirken karakterlerin hikâyedeki konumları da final sürecinde önem kazanıyor.

Dördüncü sezonun oyuncu kadrosuna yeni isimler de katıldı. Özlem Tokaslan, Gülşen karakteriyle izleyici karşısına çıkarken Bülent Şakrak ve Deniz Cengiz de yeni sezonun kadrosunda yer alıyor. Final sezonunda konuk oyuncu olarak Yasemin Sakallıoğlu, Cengiz Bozkurt, Sedef Avcı, Hande Soral ve Mesut Akusta da dizide rol alacak isimler arasında bulunuyor. Böylece önceki sezonlardan tanınan oyuncularla yeni katılan isimler, Gassal'ın final hikâyesinde bir araya geliyor.

Dizinin yeni sezonunda müzikler de hikayenin önemli parçalarından biri olarak yer alıyor. Kibariye'nin seslendirdiği şarkılar, Baki'nin yaşadığı olaylara eşlik ediyor. Kara mizah anlatımını sürdüren yapımda hayat, ölüm ve yalnızlık temaları işlenirken Baki'nin evlilik hazırlıkları, ailesi ve geçmişiyle ilgili kararları da yeni bölümlerin konuları arasında bulunuyor. Özellikle final sezonunda karakterin hikayesinin nasıl tamamlanacağı izleyicilerin merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor.

GASSAL 4. SEZON KAÇ BÖLÜM?

Gassal dizisinin dördüncü sezonu toplam 10 bölümden oluşuyor. Önceki üç sezonunda da 10'ar bölüm yayınlanan yapım, final sezonunun tamamlanmasıyla birlikte toplam 40 bölüme ulaşacak. İlk üç sezonda Baki'nin hayatındaki gelişmeler, ölüm ve yalnızlık üzerine hesaplaşmaları ile farklı insanlarla kurduğu ilişkiler ele alınmıştı. Dördüncü sezonda ise karakterin evlilik hazırlıkları, aile ilişkileri ve geçmişine yönelik kararları hikayenin merkezinde bulunuyor.

Dizinin yayın takvimi incelendiğinde ilk sezonun 21 Aralık 2024 tarihinde başladı. İkinci sezon 24 Mayıs 2025 tarihinde, üçüncü sezon ise 10 Nisan 2026 tarihinde izleyiciyle buluşmuştu. Dördüncü sezon, üçüncü sezonun ardından yaklaşık yedi aylık arayla 19 Kasım 2026 Perşembe günü yayın hayatına başladı.

GASSAL 4. SEZON NEREDEN İZLENİR, HANGİ PLATFORMDA?

Gassal dizisinin dördüncü sezonu, TRT'nin uluslararası dijital yayın platformu tabii üzerinden izlenebiliyor. Dizinin önceki üç sezonu da aynı platformda bulunuyor. Gassal'ın yeni bölümlerine ulaşmak isteyen izleyicilerin tabii'nin resmi internet sitesi olan tabii.com adresini ziyaret etmesi veya mobil uygulamasını kullanması gerekiyor. Bilgisayar, tablet ve akıllı telefonların yanı sıra uyumlu akıllı televizyonlar üzerinden de platforma erişim sağlanabiliyor.

Platformu ilk kez kullanacak kişilerin öncelikle hesap oluşturması gerekiyor. Bunun için tabii'nin internet sitesine girilerek veya mobil uygulama indirilerek üyelik işlemi gerçekleştirilebiliyor. E-posta adresi, şifre ve gerekli temel bilgilerle hesap oluşturulduktan sonra mevcut üyeler de kullanıcı bilgileriyle giriş yapabiliyor. Akıllı televizyonlarda tabii uygulaması yüklüyse doğrudan uygulama üzerinden dizi sayfasına ulaşmak mümkün. Gassal'ın dördüncü sezonu ve önceki bölümleri de platformun ilgili içerik sayfasında bulunuyor.

Tabii platformunda ücretsiz ve Premium olmak üzere iki temel üyelik seçeneği bulunuyor. Ücretsiz, reklam destekli üyelikte bazı içeriklere sınırlı erişim sağlanırken Premium abonelikte reklamsız izleme, daha geniş içerik erişimi ve çevrimdışı indirme gibi ek özellikler sunuluyor.