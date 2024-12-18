Gassal ne demek? Ölünce beni kim yıkayacak afişi sonrası gündem oldu

18 Aralık 2024 14:08 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 14:16

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündem olan "Ölünce beni kim yıkayacak" afişi tepki çekti. Dijital platformda yayınlanacak olan Gassal dizisinin reklam afişi olduğu ortaya çıkmasının ardından Gassal ne demek merak edilmişti.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da metro istasyonlarında, sokaklarda karşımıza çıkan "Ölünce beni kim yıkayacak" afişi ses getirdi.

Gassal dizisinin afişi olduğu öğrenilmesinin ardından Gassal kelimesinin anlamı da gündeme geldi.

GASSAL NE DEMEK, NE İŞ YAPAR?

Gassal, ölen kişinin bedenini yıkayarak kefenleyen kişidir. Cenaze yıkama işlemini gerçekleştirenlere Gassal denir.

Görevleri arasında cenazeyi suyla temizlemesi yer alır. Yıkama sonrasında cenaze temiz bir kefene sarılır.

ÖLÜNCE BENİ KİM YIKAYACAK NEYİN REKLAMI?

İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok yerde karşımıza çıkan Ölünce beni kim yıkayacak afişi olumsuz duygular hissettirmesi sebebiyle tepki çekti.

Afişin üzerine herhangi bir logo ve kurum adı yazmaması ise dikkat çekmişti. Kısa süre sonra afişin yakın zamanda dijitalde yayınlanacak olan Gassal dizisinin olduğu öğrenildi.

Dizide Ahmet Kural, Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu ve Serkan Ercan gibi isimler yer alacak.