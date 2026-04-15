Gassal dizisi, 10 Nisan 2026’da yayınlanan 3. sezonuyla izleyiciyi sarsan bir finalle ekranlara geldi. Ahmet Kural’ın hayat verdiği Baki karakterinin dünyasında yaşanan gelişmeler, hikayede önemli kırılmalara yol açtı.

HABERİN ÖZETİ Gassal Nihan öldü mü? 3. sezonda Nihan karakterinin akıbeti tartışma konusu oldu Gassal dizisinin 3. sezonu, 10 Nisan 2026'da TRT'nin dijital platformu tabii'de izleyiciyle buluştu ve Ahmet Kural'ın canlandırdığı Baki karakterinin dünyasındaki gelişmelerle dikkat çekti. Gassal Nihan öldü mü? Gassal dizisinin 3. sezonu TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden izlenebiliyor. Gassal Nihan neden öldü? 3. sezon toplam 10 bölümden oluşuyor ve tüm bölümler platformda erişime açık. Hande Soral'ın hayat verdiği Nihan karakterinin 4. sezonda yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyor.

GASSAL 3. SEZON NEREDEN İZLENİR?

Gassal dizisinin 3. sezonu, TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden izleyiciyle buluşuyor. Platformun resmi internet sitesi ile mobil ve akıllı cihaz uygulamaları aracılığıyla kullanıcılar diziye erişim sağlayabiliyor. Üyelik işlemlerini tamamlayan izleyiciler, sezonun tüm bölümlerini platform üzerinden takip edebiliyor.

Platformda ücretsiz üyelik seçeneği yer alsa da tüm bölümlere erişim için Premium abonelik gerekebiliyor. Kullanıcılar, üyelik sürecini tamamladıktan sonra hem 3. sezonun ilk bölümünü hem de diğer bölümleri aynı gün içerisinde izleyebiliyor.

GASSAL 3. SEZON KAÇ BÖLÜM?

Gassal dizisinin 3. sezonu toplam 10 bölümden oluşuyor. Yeni sezon, belirlenen 10 bölüm ile izleyiciye sunulurken her bölüm farklı gelişmeler ve olay örgüsüyle ilerliyor. Sezonun tamamı platform üzerinden erişime açılmış durumda.

10 bölüm sırasıyla şöyledir:

Gassal 3. sezon 1. Bölüm: Sosyal Perdeler ve Sümüklü Böcek Yalnızlığı

Gassal 3. sezon 2. Bölüm: Menemenler ve Sofralar

Gassal 3. sezon 3. Bölüm: Pratik İşlere Yer Yok

Gassal 3. sezon 4. Bölüm: Gassal Olunmaz Doğulur

Gassal 3. sezon 5. Bölüm: Bana Ölümden Bahset. Bir de Ağlamaktan...

Gassal 3. sezon 6. Bölüm: Tek Bir Taş

Gassal 3. sezon 7. Bölüm: İnsan Dediğin Çocukluğu Kadar

Gassal 3. sezon 8. Bölüm: Bir Anne Neden Ölür?

Gassal 3. sezon 9. Bölüm: Son Akşam Yemeği

Gassal 3. sezon 10. Bölüm: Ölüm, Dilime Dolanan Bir Şarkı Gibi...

GASSAL NİHAN ÖLDÜ MÜ, HANDE SORAL DİZİDEN AYRILDI MI?

3. sezonda en dikkat çeken gelişmelerden biri Nihan karakteriyle ilgili yaşananlar oldu. Hande Soral’ın hayat verdiği karakterin hikâyedeki durumu, sezon finaliyle birlikte belirsizliğini koruyor. Bu gelişme, dizinin izleyicileri arasında en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Nihan karakterinin 4. sezonda yer alıp almayacağına dair resmi bir açıklama yapılmış değil. Karakterin hikayeye geçmişe dönük sahneleriyle mi dahil olacağı yoksa farklı bir şekilde geri dönüş yapıp yapmayacağı netlik kazanmadı. Dizinin yeni sezon hazırlıklarına dair iddialar gündemde yer alsa da bu konuda kesinleşmiş bilgiler bulunmuyor.