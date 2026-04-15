Gassal Nihan öldü mü? 3. sezonda Nihan karakterinin akıbeti tartışma konusu oldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Gassal dizisi, 10 Nisan 2026’da yayınlanan 3. sezonuyla izleyiciyi sarsan bir finalle ekranlara geldi. Ahmet Kural’ın hayat verdiği Baki karakterinin dünyasında yaşanan gelişmeler, hikayede önemli kırılmalara yol açtı.
Gassal dizisinin 3. sezonu, TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden izleyiciyle buluşuyor. Platformun resmi internet sitesi ile mobil ve akıllı cihaz uygulamaları aracılığıyla kullanıcılar diziye erişim sağlayabiliyor. Üyelik işlemlerini tamamlayan izleyiciler, sezonun tüm bölümlerini platform üzerinden takip edebiliyor.
Platformda ücretsiz üyelik seçeneği yer alsa da tüm bölümlere erişim için Premium abonelik gerekebiliyor. Kullanıcılar, üyelik sürecini tamamladıktan sonra hem 3. sezonun ilk bölümünü hem de diğer bölümleri aynı gün içerisinde izleyebiliyor.
GASSAL 3. SEZON KAÇ BÖLÜM?
Gassal dizisinin 3. sezonu toplam 10 bölümden oluşuyor. Yeni sezon, belirlenen 10 bölüm ile izleyiciye sunulurken her bölüm farklı gelişmeler ve olay örgüsüyle ilerliyor. Sezonun tamamı platform üzerinden erişime açılmış durumda.
10 bölüm sırasıyla şöyledir:
Gassal 3. sezon 1. Bölüm: Sosyal Perdeler ve Sümüklü Böcek Yalnızlığı
Gassal 3. sezon 2. Bölüm: Menemenler ve Sofralar
Gassal 3. sezon 3. Bölüm: Pratik İşlere Yer Yok
Gassal 3. sezon 4. Bölüm: Gassal Olunmaz Doğulur
Gassal 3. sezon 5. Bölüm: Bana Ölümden Bahset. Bir de Ağlamaktan...
Gassal 3. sezon 6. Bölüm: Tek Bir Taş
Gassal 3. sezon 7. Bölüm: İnsan Dediğin Çocukluğu Kadar
Gassal 3. sezon 8. Bölüm: Bir Anne Neden Ölür?
Gassal 3. sezon 9. Bölüm: Son Akşam Yemeği
Gassal 3. sezon 10. Bölüm: Ölüm, Dilime Dolanan Bir Şarkı Gibi...
3. sezonda en dikkat çeken gelişmelerden biri Nihan karakteriyle ilgili yaşananlar oldu. Hande Soral’ın hayat verdiği karakterin hikâyedeki durumu, sezon finaliyle birlikte belirsizliğini koruyor. Bu gelişme, dizinin izleyicileri arasında en çok konuşulan konular arasında yer aldı.
Nihan karakterinin 4. sezonda yer alıp almayacağına dair resmi bir açıklama yapılmış değil. Karakterin hikayeye geçmişe dönük sahneleriyle mi dahil olacağı yoksa farklı bir şekilde geri dönüş yapıp yapmayacağı netlik kazanmadı. Dizinin yeni sezon hazırlıklarına dair iddialar gündemde yer alsa da bu konuda kesinleşmiş bilgiler bulunmuyor.