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 | TGRT Haber

Gayrimenkul Sertifikası borsa kodu belli oldu mu? 4-8 Ağustos'ta halka arz olacak

Gayrimenkul Sertifikası kodu Borsa İstanbul’da listelenmeye hazırlanıyor. Yatırımcılar, sertifikalarla konut sahibi olabilecek, projeden gelir elde edebilecek veya Borsa İstanbul’da alım-satım yaparak kazanç sağlayabilecek. İşte Gayrimenkul Sertifikası halka arz bilgileri…

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Gayrimenkul Sertifikası borsa kodu belli oldu mu? 4-8 Ağustos'ta halka arz olacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 21:52
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 21:54

Sertifikası, Damla Kent Projesi ile yatırımcılara yeni bir fırsat sunacak. ve Emlak Konut GYO’nun öncülük ettiği bu model, ’da kendi kodu ile işlem görmeye hazırlanıyor.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI HALKA ARZ NE ZAMAN?

Gayrimenkul Sertifikası halka arzı, 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Talep toplama süreci, Halk , Ziraat Yatırım ve Vakıf Yatırım gibi yetkili aracı kurumlar üzerinden yürütülecek. Sertifikalar, 11 Ağustos 2025’ten itibaren İstanbul’da işlem görmeye başlayacak. İlk etapta Damla Kent Projesi’nin 1.540 konutu için sertifikalar ihraç edilecek, ikinci etapta ise 674 konut daha eklenecek.

Gayrimenkul Sertifikası borsa kodu belli oldu mu? 4-8 Ağustos'ta halka arz olacak

, küçük yatırımcıların büyük bir gayrimenkul projesine düşük tutarlarla katılmasını sağlayacak. Projenin inşaatına 1 Ekim 2025’te başlanması ve 4 Şubat 2029’da tamamlanması hedefleniyor. Yatırımcılar, bu süreçte sertifikalarını Borsa İstanbul’da hisse senedi gibi alıp satabilecek veya biriktirerek konut sahibi olabilecek.

Gayrimenkul Sertifikası borsa kodu belli oldu mu? 4-8 Ağustos'ta halka arz olacak

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI HALKA ARZ FİYATI

Gayrimenkul Sertifikaları, %25 indirimle 7,59 TL birim fiyatla halka arz edilecek. Alt alım limiti bir adet sertifika (7,59 TL) olup, üst limit bulunmuyor. Böylelikle yatırımcılar bütçelerine uygun miktarda sertifika alabilecek. İlk etapta 1.540 bağımsız bölüme ilişkin 14,6 milyar TL değerli 1,923,481,773 adet sertifikanın ihracı planlanıyor. Halka arzın toplam büyüklüğü ise 21,3 milyar TL olarak belirlendi.

Gayrimenkul Sertifikası borsa kodu belli oldu mu? 4-8 Ağustos'ta halka arz olacak

Sertifikalar, Borsa İstanbul’da işlem gördüğü için değerleri piyasa koşullarına göre değişebilecek. Yatırımcılar, Halk Yatırım, Ziraat Yatırım ve Vakıf Yatırım gibi aracı kurumlar üzerinden yatırım hesabı açarak halka arza katılabilecek.

Gayrimenkul Sertifikası borsa kodu belli oldu mu? 4-8 Ağustos'ta halka arz olacak

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI KODU NEDİR?

Gayrimenkul Sertifikası’nın Borsa İstanbul’daki kodu henüz açıklanmadı. Halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından, 11 Ağustos 2025’ten itibaren sertifikalar Borsa İstanbul’da hisse senetleri arasında kısaltılmış bir kod ile işlem görmeye başlayacak. Yatırımcılar, bu kod ile sertifikalarını Borsa İstanbul’da takip edebilecek ve alım-satım yapabilecek.

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