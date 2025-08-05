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Gayrimenkul Sertifikası DMLKT'de stopaj var mı? Oransal dağıtım ile halka arz olacak

Gayrimenkul Sertifikası DMLKT stopaj oranı merak ediliyor. DMLKT halka arz ile ilgili oransal dağıtım veya eşit dağıtım da yatırımcılar tarafından araştırılan konular arasında. Emlak Konut GYO’nun İstanbul Başakşehir’de hayata geçirdiği Damla Kent projesi, Gayrimenkul Sertifikası modeli ile halka arz ediliyor ve talep toplama süreci 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında Borsa İstanbul’da “DMLKT” işlem koduyla başladı.

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Gayrimenkul Sertifikası DMLKT'de stopaj var mı? Oransal dağıtım ile halka arz olacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 01:12
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 01:12

Damla Kent projesinin Sertifikası halka arzı, 4 Ağustos’ta başlayan talep toplama süreciyle yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Emlak Konut GYO’nun sunduğu bu model, hem ev sahibi olmayı hem de üzerinden yapmayı hedefleyenler için dikkat çekiyor.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI DMLKT STOPAJ VAR MI, YÜZDE KAÇ?

Gayrimenkul Sertifikası (DMLKT) alım-satımından elde edilen kazanç üzerinden %10 stopaj alınacak. Bu stopaj oranı, yatırımcıların sertifikaları ’da alıp satarak elde ettikleri kâr üzerinden uygulanacak ve vergilendirme işlemi bu kapsamda gerçekleştirilecek. Stopaj, yatırımcının elde ettiği gelire bağlı olarak hesaplanacak ve ilgili aracı kurumlar tarafından otomatik olarak kesilecek.

Gayrimenkul Sertifikası DMLKT'de stopaj var mı? Oransal dağıtım ile halka arz olacak

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI DMLKT HALK ARZ ORANSAL DAĞITIM MI, EŞİT DAĞITIM MI?

Gayrimenkul Sertifikası (DMLKT) halka arzı, bireysel yatırımcılar için oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecek. Bu yöntemde, bireysel yatırımcıların talepleri, toplam talep miktarına göre oransal olarak dağıtılacak ve her yatırımcının talep ettiği sertifika adedine bağlı olarak pay alması sağlanacak. Kurumsal yatırımcılar ise taleplerini konsorsiyum liderine iletecek ve dağıtım süreci bu doğrultuda yürütülecek. Oransal dağıtım, talebin yüksek olması durumunda yatırımcıların eşit miktarda sertifika almasını değil, taleplerine oranla pay almasını sağlıyor.

Gayrimenkul Sertifikası DMLKT'de stopaj var mı? Oransal dağıtım ile halka arz olacak

DMLKT HALKA ARZ NEDİR?

DMLKT, Emlak Konut GYO’nun İstanbul Başakşehir’de hayata geçirdiği Damla Kent projesi için ihraç edilen Gayrimenkul Sertifikası’nın Borsa İstanbul’daki işlem kodudur. Bu sertifikalar, 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında 7,59 TL sabit fiyatla edilecek ve yatırımcılar, küçük birikimlerle ev sahibi olma veya borsa üzerinden yatırım yapma imkanı elde edecek. Projenin ilk etabında 1.540 konut, 1+1’den 4+1’e kadar farklı daire seçenekleriyle satışa sunulacak. Gayrimenkul Sertifikası, peşinat, taksit ve faiz yükünü ortadan kaldıran yeni nesil bir yatırım aracı olarak tanıtılıyor.

Gayrimenkul Sertifikası DMLKT'de stopaj var mı? Oransal dağıtım ile halka arz olacak

DMLKT KAÇ LOT VERİR?

DMLKT halka arzında kaç lot verileceği, talep toplama sürecindeki toplam talep miktarına ve oransal dağıtım yöntemine bağlı olarak belirlenecek. İlk etapta 1.923.481.733 adet sertifika halka arz edilecek, ek satışla bu sayı 2.820.593.495 adede kadar çıkabilir. Ancak bireysel yatırımcıların alacağı lot sayısı, taleplerin toplam hacmine göre oransal olarak dağıtılacak. Örneğin, 62 metrekarelik 1+1 daire için 631.516 sertifika, 88 metrekarelik 2+1 daire için 863.276 sertifika, 144 metrekarelik 3+1 daire için 1.384.916 sertifika ve 194 metrekarelik 4+1 daire için 1.833.345 sertifika gerekiyor.

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