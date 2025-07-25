Gayrimenkul sertifikası halka arz hangi bankalarda var? Yatırım yapılacak yer belli oldu

İlk başta 1540 konutun ihraç edilmesi planlanan projede 5 bin 325 konut ve 244 ticari ünite yer alacak. Projenin inşaatına 1 Ekim'de başlanması ve 4 Şubat 2029'da tamamlanması planlanıyor. Gayrimenkul sertifikasının yapılacağı yer de paylaşıldı.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

TOKİ ve Emlak Konut GYO işbirliğiyle başlatılan gayrimenkul sertifikası uygulaması ev sahibi olmak isteyenleri sevindirdi.

4-8 Ağustos aralığında halka arz edilirken bulunduğu bankalarda belli oldu. Bir konutun küçük paylara bölünmesinden oluşan sertifikalar, Borsa İstanbul'da hisse senedi gibi işlem görerek istenilen anda nakde dönüştürülebiliyor.

Uygulamaya katılmak isteyen yatırımcılar Halk Yatırım, Ziraat Yatırım ve Vakıf Yatırım başta olmak üzere yetkili aracı kurumlar üzerinden yatırım hesabı açarak sertifikalara ulaşabilmekte.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI EN ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?

Gayrimenkul sertifikası 4-8 Ağustos aralığında talep görürken 11 Ağustos'tan sonra borsada işlem görmeye başlayacak. Sertifikalar % 25 indirimle 7,59 lira fiyatla halka arz edilecek. Alt alım limiti bir adet sertifikayla sınırlı olurken üst limit bulunmamakta. Yatırımcılar istediği kadar sertifika alabilecek.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NEREDE OLACAK?

Türkiye'nin gündeminde olan sertifika ihracı Damla Kent projesi olacak. Başakşehir'de 12,5 milyon metrekarelik alanda inşa edilecek proje379 bin metrekare arsa üzerinde, toplam 1 milyon 258 bin metrekare inşaat alanına sahip olacak. İlk başta 1540 konutun ihraç edileceği projede toplamda 5 bin 325 konut ve 244 ticari ünite bulunacağı paylaşıldı. 2. etapta 674 konut ekleneceği de planlananlar arasında. Projenin 1 Ekim 2025'te başlayarak 4 Şubat 2029'da bitirilmesi bekleniyor. Projenin toplam değeri 51,1 milyar lira, beklenen toplam satış geliri ise yaklaşık 64,8 milyar TL olarak belirlendi. İlk halka arz büyüklüğü ise 21,3 milyar TL.