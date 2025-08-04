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 | Sumru Tarhan

Gayrimenkul Sertifikası halka arz kaç lot verir? Hisse kodu ve BİST işlem tarihi 2025

Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikası halka arzı başladı. Talep toplama sürecinin başlamasıyla beraber Gayrimenkul Sertifikası kaç lot verir, hangi bankalarda netleşti. BİST ilk işlem tarihi ve halka arz hisse kodu da duyurulurken vatandaşlar talep toplama sürecini yakından takip ediyor.

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Gayrimenkul Sertifikası halka arz kaç lot verir? Hisse kodu ve BİST işlem tarihi 2025
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 09:47
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 09:47

Gayrimenkul Sertifikası 4-5-6-7-8 Ağustos tarihlerinde talep toplayacak. Yapılan açıklamaya göre talep toplama 09.00 ile 17.00 aralığında olurken vatandaşlar kaç lot vereceğini ve BİST kodunu araştırmaya başladı. BİST ilk işlem tarihi 14 Ağustos olarak belirlendi.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Gayrimenkul Sertifikası bugün talep toplamaya başlarken bilgileri de paylaşıldı. 4-5-6-7-8 Ağustos tarihlerinde talep toplanırken oransal dağıtım yapılacak. Pay oranı 1,923,481,733 Lot olarak belirlenirken ek pay 897,111,762 olarak belirlendi. Fonun kullanım yeri "Sertifika'ya konu Proje'nin İhraççı ve/veya TOKİ tarafından finansmanında kullanılacaktır." olarak açıklandı.

Gayrimenkul Sertifikası halka arz kaç lot verir? Hisse kodu ve BİST işlem tarihi 2025

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI HALKA ARZ HİSSE KODU BELLİ OLDU MU?

Bugün talep toplamaya başlayan halka arzın hisse kodu DMLKT olarak belirlendi. 8 Ağustos'a kadar talep toplayacak olan hisse oransal dağıtım gerçekleştirirken aracı kurumlar Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. oldu. Pazar olarak Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı seçilirken ilk işlem tarihi 14 Ağustos oldu. Son işlem tarihi ise 3 Eylül 2029 olarak belirlendi.

Gayrimenkul Sertifikası halka arz kaç lot verir? Hisse kodu ve BİST işlem tarihi 2025

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

2025 listesinde yer alan Gayrimenkul Sertifikası 4 Ağustos itibarıyla talep toplamaya başladı. Talep toplama süresi 8 Ağustos olurken ilk işlem tarihi 14 Ağustos olarak belirlendi. BİST son işlem tarihi ise 3 Eylül 2029 olarak paylaşıldı. Oransal dağıtım yapacak olan halka arzın büyüklüğü 21 milyar TL olarak duyuruldu. Halka arz iskontosu %24,10 olurken satış yöntemi sabit fiyatla talep toplama olarak duyuruldu.

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Gayrimenkul sertifikası halka arz kaç TL'den talep toplayacak? Tarih ve hisse fiyatı bell oldu
ETİKETLER
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#Gayrimenkul Yatırım
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