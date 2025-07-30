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 | Sumru Tarhan

Gayrimenkul sertifikası halka arz kaç TL'den talep toplayacak? Tarih ve hisse fiyatı bell oldu

Gayrimenkul sertifikası halka arz talep toplama sürecine kısa süre kaldı. Milyonlarca vatandaşın heyecanla takip ettiği Emlak Konut Gayrimenkul sertifikası uygulamasının başlangıç tarihi belli oldu.

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Gayrimenkul sertifikası halka arz kaç TL'den talep toplayacak? Tarih ve hisse fiyatı bell oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 13:34
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 13:34

Konut Ortaklığı (GYO), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı () güvencesiyle uygulamaya alınan gayrimenkul sertifikası talep toplama tarihi netleşti.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI HALKA ARZ KAÇ TL OLACAK?

1,2 milyon metrekareyi aşan inşaat alanında 5325 konut ve 244 ticari üniteden oluşan Damla Kent projesi için bekleyiş devam ediyor.

Gayrimenkul sertifikası halka arz kaç TL'den talep toplayacak? Tarih ve hisse fiyatı bell oldu

Sertifikalar 4 Ağustos itibarıyla 'da talep toplarken süreç 8 Ağustos'a kadar sürecek. Borsada işlem görme tarihi ise 11 Ağustos olarak belirlendi. Alt limitin 1 adet ile sınırlandırıldığı halka arz fiyatı 7,59 TL olarak belirlendi.

Gayrimenkul sertifikası halka arz kaç TL'den talep toplayacak? Tarih ve hisse fiyatı bell oldu

GAYRİMENKUL SERFİFİKASI BAŞLADI MI?

Gayrimenkul sertifikası alacak olanlar Borsa İstanbul'dan satışa sunulacak olan sertifikaları halka arz olarak alacak. Vatandaşlar isterse sertifikaları günlük değerinden satabilirken para yatırım hesabına geçebilir. Gayrimenkul sertifikası henüz başlamazken 4 Ağustos'ta Borsa İstanbul'da talep toplamaya başlayacak.

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