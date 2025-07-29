Gayrimenkul sertifikası halka arz ne zaman işlem görecek? Bulunduğu bankalar ve halka arz tarihi

1,2 milyon metrekareyi aşan inşaat alanında 5325 konut ve 244 ticari üniteden oluşan proje için bekleyiş sürerken gayrimenkul sertifikalarının borsada işlem göreceği tarih netleşti.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Yatırımcılar sertifikalarını Halk Yatırım, Ziraat Yatırım ve Vakıf Yatırım başta olmak üzere yetkili aracı kurumlar üzerinden yatırım hesabı açarak ulaşabiliyor. Talep toplama tarihi 4-8 Ağustos olan halka arz, 11 Ağustos'ta borsada işlem görecek. Yüzde 25 indirimle 7,59 TL'den halka arz edilecek olan sertifikalarda üst limit bulunmuyor.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI HALKA ARZ NE ZAMAN?

Gayrimenkul Sertifikası alırken herhangi bir üst limit olmazken alt limit 1 adet sertifika ile sınırlandırıldı. Halka arz fiyatı 7,59 LT olurken yatırımcılar dilediği zaman sertifikalarını satabiliyor. Borsa İstanbul'da işlem gören sertifikalarınızın satış emrini vermenizin ardından en geç 2 iş günü içerisinde yatırım hesabınıza geçecektir. Yapılan açıklamaya göre gayrimenkul sertifikası halka arzı 4-8 Ağustos tarihlerinde talep toplayacak ve 11 Ağustos tarihinde Borsa İstanbul'da işlem görecek.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

En başta 1540 konutun ihraç edileceği projede toplam 5 bin 235 konut ve 244 ticari ünite bulunacak. İkinci etapta 674 konutun halka arz edilmesi planlanırken inşaatın 1 Ekim'de başlaması bekleniyor. 4 Şubat 2029'da tamamlanması hedeflenen proje TOKİ ve Emlak Konut güvencesi altında olacak.

Projenin toplam değer 51,1 milyar lira, beklenen toplam satış geliri ise yaklaşık 64,8 milyar lira olarak açıklandı. İlk halka arz büyüklüğü ise 21,3 milyar TL oldu. 11 Ağustos'ta borsada işlem görmesinin ardından detaylar belli olacak.