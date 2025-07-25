Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
36°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Gayrimenkul sertifikası ile ev almak için kaç tane sertifika almak gerekiyor? Sertifika ile alınabilecek ev sayısı

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, TOKİ güvencesi ile hayata geçirilen gayrimenkul sertifikası Türkiye'nin gündemine yerleşti. Projeden yararlanmak isteyenler ise ev almak için kaç sertifika almak gerektiğini araştırmaya başladı. Gayrimenkul sertifikası alt ve üst limit belirlendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gayrimenkul sertifikası ile ev almak için kaç tane sertifika almak gerekiyor? Sertifika ile alınabilecek ev sayısı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 13:55
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 13:55

Emlak Konut GYO tarafından sertifikaların borsada nasıl işlem göreceği ve ev sahibi olma sürecine dair sorulara cevap verildi. Projeden yararlanarak ev sahibi olmak isteyenler ev için sertifika sayısını araştırmaya başladı.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI İLE EV ALMAK İÇİN KAÇ TANE SERTİFİKA ALMAK GEREKİYOR?

Ev sahibi olmak isteyenleri sevindiren haber geldi. Her bir daire için kaç sertifika gerektiği, sürecinde yayınlanacak olan İzahname Seti eklerinde ve projenin resmi web sitesinde şeffaf bir şekilde paylaşılacağı belirtildi. Buna göre sertifika sayısı halka arz süreci ile belli olacak.

Gayrimenkul sertifikası ile ev almak için kaç tane sertifika almak gerekiyor? Sertifika ile alınabilecek ev sayısı

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI ALT VE ÜST LİMİT VAR MI?

Emlak Konut GYO tarafından yapılan bilgilendirmede "- Gayrimenkul Sertifikası alımında herhangi bir üst limit yoktur. Alt limit ise sadece bir adet sertifika bedelidir. Yani 7,59 TL ile bu büyük yatırıma ilk adımı atabilirsiniz." ifadeleri yer aldı. Buna göre herhangi bir üst limit bulunmuyor. Alt limit ise bir adet sertifika bedelidir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
7,59 TL ile konut yatırımı! İşte 'Gayrimenkul Sertifikası' hakkında tüm merak edilenler
Gayrimenkul sertifikası nedir, nasıl alınır? Murat Kurum duyurdu
ETİKETLER
#halka arz
#yatırım
#Emlak Konut Gyo
#Gayrimenkul Sertifikası
#Ev Almak
#Sertifika Sayısı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.