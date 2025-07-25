Gayrimenkul sertifikası ile ev almak için kaç tane sertifika almak gerekiyor? Sertifika ile alınabilecek ev sayısı

Emlak Konut GYO tarafından sertifikaların borsada nasıl işlem göreceği ve ev sahibi olma sürecine dair sorulara cevap verildi. Projeden yararlanarak ev sahibi olmak isteyenler ev için sertifika sayısını araştırmaya başladı.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI İLE EV ALMAK İÇİN KAÇ TANE SERTİFİKA ALMAK GEREKİYOR?

Ev sahibi olmak isteyenleri sevindiren haber geldi. Her bir daire için kaç sertifika gerektiği, halka arz sürecinde yayınlanacak olan İzahname Seti eklerinde ve projenin resmi web sitesinde şeffaf bir şekilde paylaşılacağı belirtildi. Buna göre sertifika sayısı halka arz süreci ile belli olacak.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI ALT VE ÜST LİMİT VAR MI?

Emlak Konut GYO tarafından yapılan bilgilendirmede "- Gayrimenkul Sertifikası alımında herhangi bir üst limit yoktur. Alt limit ise sadece bir adet sertifika bedelidir. Yani 7,59 TL ile bu büyük yatırıma ilk adımı atabilirsiniz." ifadeleri yer aldı. Buna göre herhangi bir üst limit bulunmuyor. Alt limit ise bir adet sertifika bedelidir.