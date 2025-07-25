Gayrimenkul Sertifikası katılım endeksine uygun mu, caiz mi?

Gayrimenkul Sertifikası modeli, İstanbul Başakşehir’deki Damla Kent Projesi ile vatandaşlara yeni bir yatırım ve konut edinme imkanı sağlayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle yürütülen bu proje, faiz hassasiyeti olan yatırımcılar tarafından da merak ediliyor.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU, CAİZ Mİ?

Gayrimenkul Sertifikası modeli, katılım finans ilkelerine uygun olarak tasarlanmıştır ve katılım endeksine uygundur. Sertifika sistemi, faiz geliri içermeyen bir yapı sunarak, getirisini projenin değer artışı veya konut sahipliği üzerinden sağlıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) gözetiminde ihraç edilen bu sertifikalar, İSFA İslami Finans Danışma Komitesi’nin 21 Temmuz 2025 tarihli icazet belgesiyle katılım finans ilkelerine uygunluğu teyit edilmiştir.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASINDA FAİZ VAR MI?

Gayrimenkul Sertifikası modeli tamamen faizsiz bir yatırım aracıdır. Sertifikalar, herhangi bir faiz getirisi sunmaz. Kazanç, projenin değer artışı veya yeterli sertifika biriktirilerek konut sahipliği yoluyla sağlanır. SPK denetiminde yürütülen bu model, peşinat, taksit veya faiz gibi geleneksel ödeme yükümlülüklerini içermemektedir.

Yatırımcılar, Gayrimenkul Sertifikası ile Damla Kent Projesi’ne küçük paylarla ortak olabilir ve bu süreçte faiz ödemesi yapmadan yatırım yapabilir. Sertifikaların Borsa İstanbul’da işlem görmesi, yatırımcılara diledikleri zaman alım-satım yapma imkanı tanıyor. Proje sonunda, Asli Edim ile konut sahibi olmayı tercih etmeyenler, Tali Edim ile projenin değer artışından nakit gelir elde edebilir.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NASIL ALINIP SATILACAK?

Gayrimenkul Sertifikaları, Borsa İstanbul’da hisse senedi gibi işlem görecek ve yatırımcılar Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım gibi yetkili aracı kurumlar üzerinden yatırım hesabı açarak sertifika alabilecek. Halka arz süreci, 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek ve sertifikalar 7,59 TL birim fiyatla %25 indirimli olarak satışa sunulacak. Satış emri verilen sertifikaların bedeli, işlem gerçekleştikten sonra en geç 2 iş günü içinde yatırımcının hesabına yatacak.

Yatırımcılar, sertifika değerlerini Borsa İstanbul açık olduğu saatlerde yatırım hesapları veya finans uygulamaları üzerinden anlık olarak takip edebilecek. Alt limit bir adet sertifika (7,59 TL) olup, üst limit bulunmuyor, böylece yatırımcılar bütçelerine uygun şekilde katılım sağlayabilecek.