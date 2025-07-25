Gayrimenkul Sertifikası kira veya temettü geliri olacak mı? 2 yolla kazanç elde edilebilecek

Gayrimenkul Sertifikası modeli, Damla Kent Projesi ile yatırımcılara yeni bir gayrimenkul yatırım fırsatı sunuyor. TOKİ ve Emlak Konut GYO’nun yürüttüğü bu sistem, küçük paylarla büyük projelere katılım imkanı sağlıyor.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI KİRA VEYA TEMETTÜ GELİRİ OLACAK MI?

Gayrimenkul Sertifikası yatırımı, düzenli kira veya temettü geliri sunan bir model değildir. Kazanç, sertifikaların Borsa İstanbul’daki değer artışından veya proje sonunda “Tali Edim” seçeneğiyle nakit ödeme olarak elde edilir. Yatırımcılar, yeterli sertifika biriktirerek “Asli Edim” ile daire sahibi olabilir ya da sertifikalarını satarak projenin değer artışından pay alabilir.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI YETERLİ OLMAZSA NE OLACAK?

Yeterli sayıda Gayrimenkul Sertifikası biriktiremeyen veya daire almak istemeyen yatırımcılar, proje sonunda “Tali Edim” seçeneğiyle sertifikalarının oranına göre nakit ödeme alabilecek. Ayrıca, bir dairenin belirli bir değerine karşılık gelen sertifikaları biriktiren yatırımcılar, kalan kısmı tamamlayıcı finansman veya kredi modelleriyle karşılayabilecek.

Bu model ile yatırımcılar az sayıda sertifikayla bile projeye katılabiliyorlar. Örneğin, bir daire için gereken sertifika sayısına ulaşamayanlar, ellerindeki sertifikaları Borsa İstanbul’da satarak yatırımlarını değerlendirebilir. Proje, TOKİ ve Emlak Konut’un garantisi altında olduğu için, olası gecikmelerde yatırımcıların mağdur olmaması için İzahname’de belirtilen koşullarda kira getirisine denk bir tazminat ödenmesi taahhüt ediliyor.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NE ZAMAN BİTECEK, SATIŞ NE ZAMAN OLACAK?

Gayrimenkul Sertifikalarının halka arz süreci, 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek ve sertifikalar 7,59 TL birim fiyatla satışa sunulacak. Projenin tamamlanma süresi ve sertifikaların geçerlilik süresi, Damla Kent Projesi’nin inşaat takvimine bağlı olup, bu bilgiler İzahname Seti’nde detaylı olarak paylaşılacak. Sertifikalar, Borsa İstanbul’da işlem gördüğü için yatırımcılar diledikleri zaman alım-satım yapabilecek ve satış emrinden sonra para en geç 2 iş günü içinde hesaba geçecek. Proje tamamlandığında, yatırımcılar “Asli Edim” ile daire sahibi olabilecek veya “Tali Edim” ile nakit ödeme alabilecek.

1 EV İÇİN KAÇ GAYRİMENKUL SERTİFİKASI GEREKİYOR?

Her bir daire için gereken Gayrimenkul Sertifikası sayısı, halka arz sürecinde yayınlanan İzahname Seti eklerinde ve Damla Kent Projesi’nin resmi web sitesinde şeffaf bir şekilde paylaşılacak. Paylaşılacak sayı, halka arz başlangıcında sabitlenir ve proje süresince değişmez, böylece yatırımcılar hedeflerini en baştan net bir şekilde belirleyebilir.

Yeterli sertifika biriktiremeyen yatırımcılar, bir dairenin belirli bir değerine ulaştıklarında kalan kısmı tamamlayıcı finansman veya kredi modelleriyle karşılayabilecek. Sertifikalar, 7,59 TL birim fiyatla satışa sunulacak ve alt limit bir adet sertifika olacak, üst limit ise bulunmayacak.