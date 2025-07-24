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 | Sumru Tarhan

Gayrimenkul sertifikası nedir, nasıl alınır? Murat Kurum duyurdu

Gayrimenkul sertifikası tanıtım toplantısı bugün gerçekleşti. Bakan Kurum sevindiren haberi kamuoyunu duyururken Gayrimenkul sertifikası nasıl alınır merak konusu haline geldi. Yeni projenin ne olduğuna dair araştırmalar arttı.

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Gayrimenkul sertifikası nedir, nasıl alınır? Murat Kurum duyurdu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 13:06
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 13:10

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum gayrimenkul sertifikası sürecinde detayları bugün açıkladı. ilk etapta beş bin konutla halka arz başlatacağız sözleri sonrası hisse ile daire sahibi olma dönemine ilişkin açıklamada bulundu.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NEDİR?

Gayrimenkul Sertifikası tanıtım programı bugün gerçekleşirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulundu. almayı kolaylaştıran ve herkesin gayrimenkul yatırımına yönelmesini sağlayacak gayrimenkul sertifikasının detayları paylaşılıyor.

Gayrimenkul sertifikası nedir, nasıl alınır? Murat Kurum duyurdu

Konut tarafından yapılan açıklamada Toplu Konut İdaresi Başkanlığı () ile İstanbul-Başakşehir'de TOKİ mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde geliştirilecek yeni konut projesi için gayrimenkul sertifikası ihracına hazırlanıldığını ve 'ye resmi başvuruda bulunulduğunu açıklamıştı. Sertifikalar, gayrimenkul projesinin finansmanına katkı sağlamak için ihraç edilen sermaye piyasası aracı olarak belirleniyor.

Gayrimenkul sertifikası nedir, nasıl alınır? Murat Kurum duyurdu

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NEREDEN ALINIR?

4-8 Ağustos tarihlerinde halka arz sürecinde Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank veya bu kurumların aracı kurumları üzerinden talepte bulunan vatandaşlar halka arzın ardından Gayrimenkul Sertifikası `da işlem görmeye başlamasını bekleyecek. hesabından hisse senedi alır gibi satabiliyorsunuz.

Gayrimenkul sertifikası nedir, nasıl alınır? Murat Kurum duyurdu

Bakan Kurum, "Ev sahibi olmayan, ilk evini alacak vatandaşlarımıza ev imkanı olmasına destek olacak Cumhuriyet tarihini en büyük projesini inşallah sayın Cumhurbaşkanımız yıl sonuna kadar milletimize müjdeleyecek" ifadelerini kullanarak güzel haberi verdi.

Gayrimenkul projesinin finansmanına katkı sağlamak amacıyla ihraç edilen sermaye piyasası aracı olurken, gayrimenkul sertifikaları inşaat şirketi tarafından SPK izniyle çıkarılacak.

Yatırımcılardan toplanan tutarlar yetkili kuruluşlar tarafından bloke edilecek. Her bir dairenin belli bir metrekaresini temsil edecek. Süreçte toplanan paranın %25'i porjenin başında inşaat şirketine aktarılırken, toplanan fonlar proje geliştikçe inşaat şirketine peyderpey nakledilecek. Sertifikalar projenin bitimini beklenmeden Borsa İstanbul'dan alınıp satılabilecek.

Gayrimenkul sertifikası nedir, nasıl alınır? Murat Kurum duyurdu

Projenin bitmesinin ardından sertifika sahibi yatırımcılara 2 seçenek sunulacak. Yatırımcılar yeterli sayıda sertifikası varsa dairenin sahibi olabilirken, daire almak için yeterli sertifikası yok veya daire sahibi olmak istemiyorsa sertifika oranına göre yatırımcıya nakit olarak verilecek.

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#Gayrimenkul Sertifikası
#Aktüel
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