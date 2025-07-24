Gayrimenkul sertifikası nedir, nasıl alınır? Murat Kurum duyurdu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum gayrimenkul sertifikası sürecinde detayları bugün açıkladı. ilk etapta beş bin konutla halka arz başlatacağız sözleri sonrası hisse ile daire sahibi olma dönemine ilişkin açıklamada bulundu.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NEDİR?

Gayrimenkul Sertifikası tanıtım programı bugün gerçekleşirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulundu. Konut almayı kolaylaştıran ve herkesin gayrimenkul yatırımına yönelmesini sağlayacak gayrimenkul sertifikasının detayları paylaşılıyor.

Emlak Konut tarafından yapılan açıklamada Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile İstanbul-Başakşehir'de TOKİ mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde geliştirilecek yeni konut projesi için gayrimenkul sertifikası ihracına hazırlanıldığını ve SPK'ye resmi başvuruda bulunulduğunu açıklamıştı. Sertifikalar, gayrimenkul projesinin finansmanına katkı sağlamak için ihraç edilen sermaye piyasası aracı olarak belirleniyor.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NEREDEN ALINIR?

4-8 Ağustos tarihlerinde halka arz sürecinde Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank veya bu kurumların aracı kurumları üzerinden talepte bulunan vatandaşlar halka arzın ardından Gayrimenkul Sertifikası Borsa İstanbul`da işlem görmeye başlamasını bekleyecek. Yatırım hesabından hisse senedi alır gibi satabiliyorsunuz.

Bakan Kurum, "Ev sahibi olmayan, ilk evini alacak vatandaşlarımıza ev imkanı olmasına destek olacak Cumhuriyet tarihini en büyük projesini inşallah sayın Cumhurbaşkanımız yıl sonuna kadar milletimize müjdeleyecek" ifadelerini kullanarak güzel haberi verdi.

Gayrimenkul projesinin finansmanına katkı sağlamak amacıyla ihraç edilen sermaye piyasası aracı olurken, gayrimenkul sertifikaları inşaat şirketi tarafından SPK izniyle çıkarılacak.

Yatırımcılardan toplanan tutarlar yetkili kuruluşlar tarafından bloke edilecek. Her bir dairenin belli bir metrekaresini temsil edecek. Süreçte toplanan paranın %25'i porjenin başında inşaat şirketine aktarılırken, toplanan fonlar proje geliştikçe inşaat şirketine peyderpey nakledilecek. Sertifikalar projenin bitimini beklenmeden Borsa İstanbul'dan alınıp satılabilecek.

Projenin bitmesinin ardından sertifika sahibi yatırımcılara 2 seçenek sunulacak. Yatırımcılar yeterli sayıda sertifikası varsa dairenin sahibi olabilirken, daire almak için yeterli sertifikası yok veya daire sahibi olmak istemiyorsa sertifika oranına göre yatırımcıya nakit olarak verilecek.