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 | Sumru Tarhan

Gayrimenkul sertifikası nereden alınır? Halka arz talep toplama ve işlem görme tarihi

TOKİ ve Emlak Konut GYO işbirliğiyle başlatılan Gayrimenkul sertifikası uygulamasının detaylarının duyurulmasıyla beraber küçük yatırımcıların ortak olabilmesine imkan doğuyor. Vatandaşlar ise gayrimenkul sertifikası nereden alınır araştırmaya başladı. Halka arzın talep toplama tarihi ve işlem göreceği zaman belli oldu.

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Gayrimenkul sertifikası nereden alınır? Halka arz talep toplama ve işlem görme tarihi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 17:19
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 17:19

Türkiye'nin gündeminde yer alan sertifikasıyla ilgili merak edilenler cevaplandı. Peşinat ve kredi gibi yükümlülükleri karşılayamayan vatandaşların sahibi olabilmesini sağlamak için devreye sokulan uygulamada süreç belli oldu.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NEREDEN ALINIR?

ve Emlak Konut güvencesiyle hayata geçirilen uygulamada vatandaşlar SPK denetimindeki gayrimenkul sertifikalarını bütçelerine uygun olarak alabilecek. Sertifikalar 'da işlem görürken alt ve üst limit bulunmadan herkes katılabilecek. İstanbul Başakşehir'de inşa edilecek Damla Kent Evleri projesinin inşaatının 1 Ekim 2025'te başlayarak 4 Şubat 2029'da tamamlanması bekleniyor.

Gayrimenkul sertifikası nereden alınır? Halka arz talep toplama ve işlem görme tarihi

Uygulamadan yararlanmak isteyenler Halk , Ziraat Yatırım ve Vakıf Yatırım başta olmak üzere yetkili aracı kurumlar üzerinden yatırım hesabı açmalıdır. 4-8 Ağustos tarihlerinde talep toplanırken 11 Ağustos'ta sertifikalar işlem görmeye başlayacak. Sertifikalar %25 indirimle 7,59 lira fiyatla halka arz edilirken alt alım limiti 1 adet sertifikayla sınırlı.

Gayrimenkul sertifikası nereden alınır? Halka arz talep toplama ve işlem görme tarihi

Borsa İstanbul'da işlem görmesi nedeniyle aracı kurumlar aracılığıyla Borsa İstanbul'dan alım- satım yapmalısınız. Belirlenen halka arz tarihlerinde izahnameyi takip ederek halka arz yapan kurumlar ile başvuru yapılabilir.

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GAYRİMENKUL SERTİFİKASI HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Gayrimenkul sertifikaları 7,59 TL'den satışa sunulurken 4 Ağustos ile 8 Ağustos aralığında talep toplayacak. Halka arz edilmesinin ardından 11 Ağustos'tan sonra Borsa İstanbul'dan alınıp satılabilecek. Süreç sonunda sertifikalar 11 Ağustos itibarıyla işlem görmeye başlayacak.

Gayrimenkul sertifikası nereden alınır? Halka arz talep toplama ve işlem görme tarihi

GAYRİMENKUL SERTİFİKASINA İSTANBUL DIŞINDAKİLER BAŞVURABİLİR Mİ?

Gayrimenkul sertifikasından herkes faydalanabiliyor. İkametgah şartı bulunmazken ülkemizin her yerinden yatırımcılar yetkili aracı kurumlarla hesap açarak sertifika alabiliyor. İstanbul'daki projelere ülke genelinden yatırım yapılabiliyor. Şerefiye farkı ile dairelerin olduğu kat ve cephe özelliklerine göre fiyatlar ve sertifika sayıları konutlara göre değişkenlik gösterecek.

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ETİKETLER
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