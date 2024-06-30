Gazi Koşusu'nu Dragon Flame kazandı

30 Haziran 2024 17:43 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 17:40

Gazi Koşusu, 30 Haziran Pazar günü Veliefendi Hipodromu'nda saat 17.15'te başladı.

Heyecanla beklenenyarışın kazananı belli oldu.

98. GAZİ KOŞUSU'NU KİM KAZANDI?

Türk at yarışçılığının en prestijli yarışı olan Gazi Koşusu'nun 98'incisini Dragon Flame kazandı.

Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen yarışta büyük bir heyecan yaşandı.

GAZİ KOŞUSU'NDA NELER OLDU?

Yarışta 17'si erkek, 5'i dişi olmak üzere toplam 22 safkan, 2 bin 400 metrelik çim pistte zafer için mücadele etti.

Dragon Flame, nefes kesen bir performans sergileyerek birinci geldi ve büyük ödül olan 13 milyon 500 bin TL'yi kazandı.

Kazanan tayın sahibi, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 20 milyon 967 bin TL'lik bir ikramiye elde etti.

Eğer aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu ödül 24 milyon 848 bin 250 TL’ye ulaştı.

Etkinlikte 20 binden fazla yarışsever şıklık yarışı içinde bulunarak "Gazi Modası"nı sergiledi.