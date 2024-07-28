Gaziantep Dülükbaba Ormanı'nda çıkan yangını söndürmek için müdahaleler devam ediyor

28 Temmuz 2024 17:13 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 17:21

Havaların ısınması ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanından gelen yangın haberleri de artmaya başladı.

Bir yangın haberi de Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinden geldi.

28 Temmuz Pazar günü akşam saatlerinde Dülükbaba Ormanı'nda yangın çıktı.

GAZİANTEP DÜLÜKBABA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ? SON DAKİKA

İhbar üzerine bölgeye gelen Orman İşletme Müdürlüğü ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Rüzgarın etkisi ile büyümeye başlayan yangının neden çıktığı ise henüz belirlenemedi.