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 | Hüseyin Bahcivan

Gaziantep FK Alanyaspor maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir? Karşılaşmaya saatler kaldı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK ile Alanyaspor bugün hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya gelecekler. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala Gaziantep FK sosyal medya hesabından ilk 11'ini açıkladı. Taraftarlar tarafından Gaziantep FK - Alanyaspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

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Gaziantep FK Alanyaspor maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir? Karşılaşmaya saatler kaldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 16:51
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 16:51

Trendyol 'in 2024-2025 sezonunu 45 puan ile 12. sırada tamamlayan bugün hazırlık maçları kapsamında ile karşı karşıya gelecek.

Gaziantep FK ise geçtiğimiz sezonu 45 puanla 14. sırada tamamlamıştı. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Gaziantep FK - Alanyaspor hazırlık maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı.

Gaziantep FK Alanyaspor maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir? Karşılaşmaya saatler kaldı

GAZİANTEP FK - ALANYASPOR MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanacak olan Alanyaspor - Gaziantep FK maçının canlı yayıncısı bulunmuyor. Karşılaşmayı taraftarlar Gaziantep FK ve Alanyaspor'un resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edebilecekler.

Gaziantep FK sosyal medya hesabından hazırlık maçında çıkacağı ilk 11'i açıkladı.

Gaziantep FK: Mustafa Burak bozan, Arda Kızıldağ, Juninho Bacuna, Kacper Kozlowski, Myenty Abena, Deian Sorescu, Emmanuel Boateng, Salem M'Bakata, Enver Kulasın, Alexandru Maxim, Kevin Rodrigues

Gaziantep FK Alanyaspor maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir? Karşılaşmaya saatler kaldı

GAZİANTEP FK - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hazırlık maçları kapsamında oynanacak olan Gaziantep FK - Alanyaspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün (28 Temmuz 2025 Pazartesi) saat 17.30'da başlayacak.

ETİKETLER
#Futbol
#süper lig
#Alanyaspor
#gaziantep fk
#canlı yayın
#hazırlık maçı
#Transferler
#Aktüel
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