Gaziantep FK Alanyaspor maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir? Karşılaşmaya saatler kaldı

Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunu 45 puan ile 12. sırada tamamlayan Alanyaspor bugün hazırlık maçları kapsamında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Gaziantep FK ise geçtiğimiz sezonu 45 puanla 14. sırada tamamlamıştı. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Gaziantep FK - Alanyaspor hazırlık maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı.

GAZİANTEP FK - ALANYASPOR MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanacak olan Alanyaspor - Gaziantep FK maçının canlı yayıncısı bulunmuyor. Karşılaşmayı taraftarlar Gaziantep FK ve Alanyaspor'un resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edebilecekler.

Gaziantep FK sosyal medya hesabından hazırlık maçında çıkacağı ilk 11'i açıkladı.

Gaziantep FK: Mustafa Burak bozan, Arda Kızıldağ, Juninho Bacuna, Kacper Kozlowski, Myenty Abena, Deian Sorescu, Emmanuel Boateng, Salem M'Bakata, Enver Kulasın, Alexandru Maxim, Kevin Rodrigues

GAZİANTEP FK - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hazırlık maçları kapsamında oynanacak olan Gaziantep FK - Alanyaspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün (28 Temmuz 2025 Pazartesi) saat 17.30'da başlayacak.